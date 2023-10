Se tem filhos entre os 3 e os 7 anos que são fascinados pelo universo e espaço, a nova coleção de brinquedos e acessórios limitada da IKEA tem tudo para se tornar na sua nova obsessão.

Astronautas, foguetões, extraterrestres, planetas e naves espaciais são alguns das figuras e formatos que compõem a linha AFTONSPARV que, mais do que estimular brincadeiras entre pais e filhos, pretende despertar a sua curiosidade para esta temática e dar asas à sua criatividade.

Sendo esta uma coleção infantil, a designer Marta Krupińska considerou fundamental ouvir a opinião dos mais novos sobre o espaço sideral de forma a que, durante o processo criativo, conseguisse pôr em pratica algumas das suas ideias.

"Estávamos curiosos para descobrir o que elas pensavam sobre quem habita o espaço, qual o aspeto das coisas no espaço e que tipo de transportes imaginavam a andar por lá", refere a marca em comunicado sobre este lançamento que se destaca pelos seus preços acessíveis. "Durante os workshops, as crianças contribuíram com as suas ideias e opiniões para os peluches. No que diz respeito aos extraterrestres, a imaginação das crianças atribui-lhes cores diferentes como amarelo, rosa, castanho, laranja e verde."

Para além dos peluches, fantoches de dedo e opções para pintar, a AFTONSPARV oferece ainda diferentes objetos decorativos e têxteis para transformar o quarto do seu filho numa verdadeira galáxia. Destaca-se a tenda de brincar, feita em cartão e com uma superfície que pode ser pintada, o dossel KURA ou os cortinados que brilham no escuro.

Todos os artigos da coleção já estão disponíveis online e nas lojas físicas IKEA de todo o país.