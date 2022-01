O Candlelight, conceito original da Fever que já conquistou milhares de portugueses, anuncia quatro concertos de tributo durante os meses de janeiro e fevereiro, em Lisboa e no Porto.

Abba, Taylor Swift, Coldplay e Queen são os quatro nomes de artistas e bandas icónicas que serão homenageados nos já reconhecidos concertos intimistas à luz das velas, realizados em locais emblemáticos, e que aliam a delicadeza da música clássica ao romance e mistério.

No Porto

O primeiro concerto de tributo Candlelight organizado pela Fever em 2022 contará com uma homenagem a Queen, no dia 27 de janeiro, no sumptuoso cenário do Ateneu Comercial do Porto. Um Quarteto de Cordas – Quarteto Intempus irá interpretar algumas das músicas da banda de Freddie Mercury que marcaram várias gerações.

Com duas sessões, às 19h30 e 21h30, cada uma com a duração de 60 minutos.

Coldplay é o nome que se segue, a 2 de fevereiro, também no Ateneu Comercial do Porto. ‘Fix You’ e ‘A Sky Full of Stars’ são algumas das canções da icónica banda britânica de rock alternativo que serão interpretadas pela pianista Laura Andrés, num concerto que conta também com duas sessões de uma hora cada, marcadas para as 19h30 e 21h30.

Em Lisboa

O tributo à artista Taylor Swift está marcado para dia 5 de fevereiro, no Altis Grand Hotel, em Lisboa. Interpretado por um Quarteto de Cordas, o programa dos concertos contará com alguns dos principais hits da cantora e compositora norte-americana, entre os quais ‘Shake It Off’ e ‘You Belong With Me’.

As duas sessões de 60 minutos estão marcadas para as 19h30 e 21h30.

O concerto de tributo a Abba é o último desta série de concertos Candlelight, marcado para dia 11 de fevereiro, também no elegante cenário do Altis Grand Hotel.

A cargo de um Quarteto de Cordas, os participantes poderão assistir às interpretações clássicas de canções como ‘Mamma Mia’, ‘Dancing Queen’ ou ‘Waterloo’, num concerto intimista iluminado pela luz das velas.

Este tributo conta também com duas sessões de uma hora cada, às 19h30 e 21h30-

Os bilhetes para qualquer uma das sessões, Lisboa ou Porto, podem ser adquiridos na app ou site da Fever, com o custo variável de 15 a 35 euros, consoante a aproximação e visibilidade para o palco.