Depois de retomar os concertos na EmbaiXada – Portuguese Concept Gallery, em junho é a vez de levar os fadistas a atuar num dos segredos mais bem guardados do bairro mais trendy da cidade.

Instalado no subsolo do jardim do Príncipe Real, o Reservatório da Patriarcal do Príncipe Real será um dos palcos dos concertos intimistas do Real Fado em junho e terá uma lotação máxima de 40 pessoas, com espectáculos a decorrer entre as 19h e as 20h, todas as sextas-feiras do mês.

Também denominada por Reservatório da Praça de D. Pedro V, esta cisterna em pedra foi projetada em 1856, integrado no projecto de abastecimento de água a Lisboa, tendo como função principal a regulação da pressão entre o Reservatório do Arco (na Rua das Amoreiras) e a canalização da zona baixa da cidade.

Uma estrutura subterrânea com uma acústica natural que promete redefinir os espetáculos do Real Fado e oferecer uma experiência ainda mais disruptiva, tanto a artistas como aos espectadores. Entre a lista de artistas que vai passar pelo Reservatório da Patriarcal durante o mês de junho encontram-se Cristina Clara e Aixa Figini, Tânia Oleiro, Zé Maria Souto Moura e Nani Medeiros, entre muitos outros.

Já na EmbaiXada – Portuguese Concept Gallery, os concertos irão realizar-se às quartas-feiras, entre as 20h e as 21h, e terão uma capacidade limitada a 50 pessoas. Na EmbaiXada, para além de poder desfrutar destas vozes e sons de guitarra portuguesa, poderá ainda visitar os espaços comerciais que já estão abertos ao público.

Para garantir a segurança de todos os assistentes, aconselha-se a compra prévia dos bilhetes para estes concertos do Real Fado através da Ticketline ou no próprio local. Além dos habituais bilhetes, estão ainda disponíveis 10 Real Tickets – bilhetes reservados aos melhores lugares da sala, uma experiência única que inclui receção personalizada onde é contada a história do concerto e do espaço onde este acontece, assim como o propósito do concerto.

O Real Fado celebra esta canção tradicional lisboeta, listada como Património Cultural Intangível da UNESCO. O nome homenageia a sua casa-mãe, o "Príncipe Real", o bairro mais cool de Lisboa, que combina vistas esplêndidas, jardins românticos, palacetes aristocráticos e um tecido urbano encantador com as lojas e os restaurantes mais trendy da capital.