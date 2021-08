O World of Discoveries, Museu Interativo e Parque Temático, alusivo aos Descobrimentos Portugueses, a DouroAzul e a Sogevinus, lançaram um novo produto turístico na cidade do Porto, que desafia os turistas a partir à descoberta da história da cidade, com três experiências de excelência no Porto.

O “Porto River Tales”, é um novo produto combinado que nasce da necessidade de proporcionar uma experiência completa de Cidade e que consegue abordar, de forma única, a sua cultura histórica. No World of Discoveries, os visitantes são convidados a embarcarem na aventura épica dos Descobrimentos e realizarem uma viagem de “circum navegação”, passando por cenários à escala real dos territórios que os portugueses cruzaram nos séculos XV e XVI.

Também a navegação, desta feita por entre as pontes do Douro que ligam as cidades do Porto e Gaia, é a proposta do River Sightseeing da DouroAzul, que une a uma vista privilegiada das margens das duas cidades, um novo e moderno sistema de audioguias em 16 línguas, disponível numa App móvel gratuita, no qual a história das cidades, monumentos e suas gentes é contada.

Por fim, os turistas poderão usufruir de uma visita às Caves Burmester, uma das mais antigas e prestigiadas Caves de Vinho do Porto, onde poderão descobrir a história deste vinho, bem como aproveitar a vista privilegiada sobre o rio enquanto saboreiam uma degustação icónica.