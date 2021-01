Os Clubes Ciência Viva na Escola não param e estão mais vivos do que nunca. O 1.º Fórum Nacional dos Clubes Ciência Viva na Escola irá mostrar numa emissão totalmente online a riqueza e diversidade dos projetos de ciência e tecnologia desenvolvidos pela Rede de Clubes Ciência Viva na Escola.

Ao longo da emissão haverá ainda tempo para visitas guiadas, conversas em direto com investigadores e jornalistas, debates e pequenos workshops.

A partir do hall virtual do Pavilhão do Conhecimento será possível navegar entre os projetos de mais de 200 Clubes, ouvir testemunhos de quem participa ativamente nestes espaços, conhecer os Centros Ciência Viva, e descobrir alguns dos parceiros deste projeto.

A astrobióloga Zita Martins, o cientista e deputado Alexandre Quintanilha, a investigadora Cristina Branquinho, o jornalista Mário Augusto, a comunicadora de ciência Catarina Ramos e o imunologista Luís Graça são alguns dos convidados a marcar presença nesta emissão especial.

No Fórum também existirá um espaço de lazer para networking, em que os participantes poderão trocar ideias via chat e a partir daí, quem sabe, fazer nascer uma parceria para o futuro.

Esta iniciativa levada a cabo pela Ciência Viva e pela Direção-Geral da Educação é uma celebração do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, desde 2018, nos Clubes Ciência Viva na Escola.

A inscrição é feita no dia da emissão. Acompanhe tudo através da transmissão online.