Após vários meses confinados, os portugueses começam aos poucos a viver o verão e os dias mais quentes, aproveitando um dos maiores recursos do país: as praias que existem de norte a sul.

São muitas e têm em comum a diversidade paisagística, a beleza e a facilidade na prática dos desportos aquáticos, como o surf ou o stand up paddle.

O Prémio Cinco Estrelas Regiões, distingue destinos, atrações turísticas, cultura e património, e negócios regionais como sendo de excelência, traçando um roteiro verdadeiramente Cinco Estrelas do que melhor há em Portugal.

As praias não são exceção e este ano diferenciou-se pelo aumento da presença de praias fluviais, o que poderá ser justificado pela maior procura por destinos no interior do país, menos populosos e com um sentimento de maior segurança relativamente à pandemia.

Para o auxiliar na escolha ideal para o seu destino, o Prémio Cinco Estrelas Regiões relembra os vencedores deste ano, entre praias de mar e de rio, para que possa desfrutar e descansar numa praia de qualidade.

Vencedores na Categoria de Praias e respetivas regiões:

Ilhéu de Vila Franca - Açores

Praia do Malhão – Vila Nova de Mil Fontes, Beja

Praia da Apúlia – Esposende, Braga

Praia do Azibo – Macedo de Cavaleiros, Bragança

Praia Fluvial do Malhadal – Proença-a-Nova, Castelo Branco

Praia Fluvial de Monsaraz – Reguengos de Monsaraz, Évora

Praia da Marinha – Lagoa, Faro

Foz do Arelho – Caldas da Rainha, Leiria

Praia do Guincho – Cascais, Lisboa

Praia de Porto Santo - Madeira

Praia Fluvial do Alamal – Gavião, Portalegre

Praia do Senhor da Pedra – V.N. Gaia, Porto

Praia Fluvial do Lago Azul – Ferreira do Zêzere, Santarém

Praia da Comporta – Alcácer do Sal, Setúbal

Praia Fluvial das Azenhas – Caminha, Viana do Castelo