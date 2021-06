É comum haver mais assaltos no verão, uma vez que as casas ficam vazias durante uma semana ou mais, e é neste sentido que o ditado "a ocasião faz o ladrão" se aplica.

Por outro lado, existem manutenções especiais que continuam a precisar de ser feitas mesmo que o dono da casa se ausente, como no caso dos jardins.

A Pmarché, loja online, traz-lhe uma boa solução para estas duas questões: relógios/tomadas programáveis ou temporizadores.

Mantenha a segurança, mesmo quando está fora

Sabe que os assaltos têm tendência a piorar durante o verão? É fácil perceber quando uma pessoa se ausenta de casa durante vários dias seguidos, mas, felizmente, existem já alguns equipamentos que ajudam a enganar as mentes mais atentas.

As tomadas programáveis permitem ligar e desligar equipamentos durante o horário que determina, dando assim a entender que está alguém em casa. Pode fazê-lo com candeeiros de pé, a televisão, o rádio, ou mesmo luzes de exterior para mostrar que o espaço não está desprotegido.

Assim, poderá ir de férias durante todo o tempo que desejar sem ter de se preocupar com a segurança do seu lar.

Cuide do seu jardim à distância

Se é verdade que casas com quintal ou jardim podem dar mais nas vistas, também o é que precisam de maior manutenção. Não vá de férias durante duas semanas e deixe o seu jardim por regar, especialmente durante o período mais quente do ano.

Se não quer pedir a ninguém que o vá fazer por si, esta é outra das situações em que as tomadas programáveis, ou temporizadores, podem ser úteis.

Com uma tomada programável ligada ao seu sistema de rega, pode programar uma hora diária para que a mesma se ligue e desligue, terminando assim com a necessidade de pedir ajuda a terceiros – este sistema pode ser bastante útil mesmo quando não está de férias, uma vez que lhe poupa tempo e garante que não precisa de interromper o que está a fazer para cuidar das flores ou árvores do seu jardim.