Para comemorar o Dia da Mãe, uma data única de homenagem a todas as mulheres mães, o hotel Savoy Palace, uma unidade com cinco estrelas, criou a oportunidade de estadia memorável, com pequeno-almoço e jantar no restaurante Terreiro, com um menu repleto de delícias para que a experiência seja ainda mais completa.

A oferta começa nos 282,50 euros. Disponível entre os dias 30 de abril e 2 de maio, esta proposta inclui estadia gratuita para crianças até aos 12 anos que poderão usufruir das várias comodidades que o hotel dispõe, incluindo várias horas de brincadeira na piscina. O hotel torna-se, assim, a escolha ideal para desfrutar de um programa inesquecível para as famílias numa data tão especial.

Ao anoitecer, será possível degustar os mais variados sabores que serão apresentados, numa carta singular e muito própria.

O menu e o spa

O menu para a ocasião será composto por bao de leitão, abacate e cebola roxa e uma salada César clássica; enquanto nos pratos principais poderá ser surpreendido pela deliciosa Ventrecha de Atum grelhada, molho virgem, batata-doce e espargos e por uma peça de acém, acompanhada por batatas fritas e legumes frescos assados. Para repor todas as energias, é finalmente servida a sobremesa Pastel de nata e uma bica (mil-folhas, recheio de pastel de nata e gelado de café).

Para relaxar e mimar ainda mais as mães nesta data, o Savoy Palace tem ainda disponível o Laurea Spa, podendo usufruir de um dos tratamentos disponíveis: a The Ultimate Aromatherapy (60 min) ou a Relax Massage (60 min). Esta massagem tem o custo de 80 euros por pessoa.

Aberto em julho de 2019 no centro da cidade do Funchal, a 20 minutos do Aeroporto Internacional, o Savoy Palace é o único membro da The Leading Hotels of the World na Madeira.

Recriando, através dos seus espaços, a atmosfera de um boutique hotel, apresenta um cariz clássico intemporal. Inspirado nas paisagens exuberantes e tradições centenárias, o Savoy Palace apresenta características únicas traduzidas em pormenores como a floresta Laurissilva, o Bordado Madeira ou as referências às levadas, furados e lagoas, possíveis de descobrir nas grutas do Spa.

Com 3100m2, o Laurea Spa é o maior de Portugal e um dos maiores da Europa. O hotel dispõe ainda de 352 quartos, 14 pool suites, 2 suites presidenciais com piscina, 6 piscinas, 8 restaurantes e bares e diversas salas de conferência.

Para reservas:

reservations.palace@savoysignature.com

+351 291 213 545

https://www.savoysignature.com/savoypalacehotel/pt/