Fátima Bravo, é o nome da designer gráfica e ilustradora, que acaba de ser juntar ao Projeto CoolArt – um projeto desenvolvido pela ambar, marca nacional, com destaque no setor do material de escritório e escolar –, que já conta com quatro edições, em parceria com diferentes artistas.

A este projeto, do qual já fizeram parte, Clara Não, Pedro Verde e Margo, junta-se agora o traço de Fátima Bravo, cuja essência está representada num notebook com referência à natureza, na forma de plantas, flores, padrões e composições.

Um notebook que é espelho de uma autêntica natureza colorida e que pode muito bem ser o presente perfeito para colocar no sapatinho do seu amigo secreto.

créditos: ambar

Sendo este caderno uma ode à mãe Natureza, os materiais utilizados para a sua conceção só poderiam ser eco-friendly, à semelhança dos escolhidos para as edições anteriores: uma capa feita a partir de resíduos orgânicos de milho, um interior liso composto por papel reciclado com selo FSC e uma manga, em papel de algodão, aproveitado a partir de resíduos têxteis.

Afinal de contas, para Fátima Bravo, “enquanto residentes deste planeta, é nosso dever viver em harmonia com a Natureza e não a destruir”.

Não menos importante, por acreditar que “a inspiração está diretamente relacionada com as nossas vivências e a forma como olhamos o mundo” e que o seu “trabalho é apenas uma forma física de expressar a minha maneira de o olhar”, a ilustradora aproveita o mais recente lançamento do projeto CoolArt para apelar a que sejamos “informados e conscientes, para que as nossas escolhas também o sejam.”, tal como procurou ser ao colaborar com este projeto, que reforça o percurso que a ambar tem vindo a fazer pelo universo da sustentabilidade.

Inspirado na beleza da natureza, na tranquilidade da montanha, em viagens, experiências, aventuras e pequenas atividades prazerosas do quotidiano, graças à sua arte, Fátima Bravo deixa claro que a escolha certa é só uma - ser feliz! - e que a inspiração vem dos acontecimentos mais simples.

O novo notebook tem um custo de apenas 12€, e já se encontra disponível no site da ambar.