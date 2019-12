É num ambiente feérico e encantado que o luxuoso hotel Corinthia Lisboa se vai despedir de 2019 para receber 2020. "The greatest showman", o tema da festa de gala desta passagem de ano, promete uma noite de magia com atuações deslumbrantes na entrada em 2020. Para além de cenários magníficos, bailarinos, cantores e acrobatas, música e muita diversão, o programa inclui um sumptuoso jantar de gala que será antecedido de um coquetel com sabor a mar.

Vieiras com creme de abacate e wakame, tataki de atum e salmão marinado em beterraba e tártaro de novilho, frango fumado agridoce e folhado de cogumelos são as duas especialidades servidas antes do menu principal, servido em cinco atos. Bacalhau em farelos de broa de milho, com puré de grão com espinafres, refogado em tinta de choco e medalhões de novilho com couve-romanesca e puré de maçã com cogumelos e chalotas caramelizadas são dois deles.

Depois da meia-noite, altura em que arranca o bar aberto, a música e a animação continuam e as tentações gastronómicas também. A lista de acepipes requintados inclui sopa de cebola, pregos em bolo do caco com mostarda de mel e manga, rolinhos de lagosta, leitão, hambúrgueres Black Angus, empadas de galinha e caril, dumplings de frango e vegetais em caldo fumado, tacos de peixe, pastéis de nata e chocolate quente. O preço por pessoa, em mesas de 10, é de 450 €. As crianças entre os 4 e os 12 anos, que têm jantar bufete servido numa sala privada, festa com animadores e disfarces e uma área de jogos de Playstation, pagam 80 €.

No Erva, o novo restaurante do hotel Corinthia Lisboa, também há um jantar de fim de ano com uma ementa especial e com um espetáculo de percussão com bailarinas iluminadas com luzes LED. A música é assegurada por um DJ. O preço é de 175 € por pessoa. No dia seguinte, este espaço de restauração volta a surpreender com um almoço de dia de ano novo. No restaurante Sete Colinas, entre as 12h00 e as 16h00, há a possibilidade de degustar um brunch especial.

"Para as festividades natalícias, da qual fazem parte a tradicional noite de Consoada e o dia de Natal, o Erva oferece menus especiais e o restaurante Sete Colinas serve um requintado bufete de Natal repleto de iguarias da época, desde o bacalhau à lagareiro ao rosbife com molho de mostarda e chipolata, passando pela cataplana do mar e pela perna de pato confitada, não faltando a doçaria tradicional da época festiva", refere a unidade hoteleira em comunicado.

Antes do fim de ano, tem ainda a possibilidade de experimentar as opções especiais que o hotel Corinthia Lisboa preparou para a quadra natalícia. Arroz de grelos e bacalhau e peito de pato, marmelo e cogumelos da estação e, para sobremesa, rabanadas, cogumelos e chocolate, são as propostas para o jantar de dia 24 de dezembro. No dia 25, há polvo grelhado com vegetais e batata-doce, roulade de borrego assada em forno de lenha e filhoses de forma com citrinos.

Nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, o Tempus Lounge Bar, o bar do hotel, tem jazz ao vivo, sempre entre as 19h30 e a 01h00. Na noite de Consoada e no dia de Natal, a música estará a cargo do pianista residente do Corinthia Lisboa, que irá atuar ao vivo nos restaurantes. Independentemente das opções que fizer, não deixe de dar uma volta no imponente carrossel que a administração da unidade hoteleira instalou no foyer, que se tem revelado um êxito.