Além de debates e palestras, a primeira edição internacional do evento terá uma feira de produtos e marcas brasileiras, mostra gastronómica com chefs a cozinhar em tempo real, desfiles de moda, programação cultural, painel para investidores e rodadas internacionais de negócios. Os produtos, que estarão na feira, destacam-se por provir de pequenas e médias empresas de todas as cinco regiões brasileiras. A entrada é livre, com direito a muita degustação.

O espaço para palestras, que ganhou o nome de auditório Amazônia, será ocupado por nomes de peso, como Eduardo Bueno. Autor de mais de 30 livros, o historiador e escritor tornou-se o primeiro brasileiro a incluir simultaneamente quatro títulos entre os cinco primeiros nas listas de mais vendidos do país. No Brasil Origem Week, Bueno fará uma palestra descontraída e cheia de informações e reflexões na mesma linha dos seus vídeos no canal de YouTube “Buenas Ideias”, que conta com mais de 1,4 milhão de seguidores. Além de Bueno, debaterão o arqueólogo Sérgio Pereira e o historiador Gonçalves Guimarães.

“São 524 anos de relação entre Brasil e Portugal. Precisamos estreitar ainda mais os laços e construir uma ponte cultural e de negócios sobre o Oceano Atlântico para que possamos trabalhar realmente como países-irmãos que somos. Debater o passado ajuda a escrever o futuro. O Brasil pode fazer Portugal ainda maior e Portugal fazer o Brasil ainda melhor”, explica Marco Lessa, CEO do Grupo M21 e idealizador do evento.

Nas artes, o Brasil Origem Week contará com a exposição “Deusas da Água” de Christina Oiticica, que já teve o seu trabalho exposto em 17 países. Christina, que vive na Suíça com o marido, o escritor Paulo Coelho, é um dos principais expoentes da Land Art, técnica que consiste em pintar com a influência da natureza. O evento ainda contará com a exposição “Retratos Sonoros”, do fotógrafo Daryan Dornelles. As lentes de Daryan captaram imagens exclusivas de nomes como Chico Buarque, Carminho, Marisa Monte, Dino D’ Santiago e Gilberto Gil, entre outros.

Com exposições em Inglaterra, Áustria, Itália, Liechtenstein, França (no Museu do Louvre), Eduardo Lima começou a sua arte no sertão da Bahia e ganhou o mundo com obras expostas na casa de celebridades como o influencer Felipe Neto e o ator Rodrigo Lombardi. O seu trabalho mostra uma face moderna das artes plásticas do Brasil. Para o Brasil Origem Week, o baiano traz “Raízes do Sertão Nordestino”.

No sábado (dia 8), o Fórum Mulher fará um debate muito importante entre mulheres empreendedoras bem-sucedidas em Portugal como a empresária Pati Lemos, da Vou Mudar Para Portugal, a advogada Catarina Zuccaro e a coach Cristina Lambermount.

Na moda haverá diversos desfiles primavera-verão com peças exclusivas vindas do Brasil de marcas que estão disponíveis na Casa Brasiliana, primeiro hub de produtos brasileiros em Portugal.

Na gastronomia, serão diversas palestras e showcookings com chefs. Decorrerão ações especiais sobre temas brasileiros como açaí e pão de queijo, entre outros.

No domingo (dia 9), as crianças terão um espaço exclusivo para fazer artes. Além das palestras e exposições, o BOW vai trazer concertos de fado, bossa nova e grandes êxitos que ligam os dois países.