25 de Abril e azulejaria portuguesa inspiram arte do francês Gringo em mostra na capital

Com as inspirações na azulejaria portuguesa, Bastien Tomasini criou uma série de obras que não só celebram os 50 anos do 25 de Abril, mas também integram conceitos emblemáticos da cultura portuguesa. Além disso, o artista plástico incluiu na exposição uma obra que representa a amizade entre Portugal e França.

A sua escultura intitulada "FACE" é um exemplo dessa homenagem, ao combinar elementos do Barroco português com referências de azulejos. Esta exposição é, não só uma celebração da história e da cultura de Portugal, mas também uma expressão do vínculo entre os dois países e das influências artísticas que os unem.

créditos: Divulgação

O Gringo, também conhecido como Bastien Tomasini, é um artista contemporâneo, nascido em 1988 em Nice, na Riviera Francesa. Nas suas viagens pelo mundo, descobriu uma paixão singular: preservar a memória de lugares icónicos, cenários magníficos e peças históricas. Inspirado pela tradição ancestral dos azulejos pintados à mão que adornam os edifícios mediterrâneos, O Gringo dá vida aos padrões que encontra nas suas expedições, revelando fragmentos de histórias nos mosaicos.

Cada obra começa com uma pesquisa minuciosa, com o artista a selecionar títulos significativos para contar as suas histórias e transmitir emoções.

O Gringo participou em exposições individuais, como "Esperança Além do Horizonte", no Museu Nacional do Azulejo em Lisboa, e "New Sensation", na Kurt Gallery em Louvain, Bélgica. A sua arte também foi exibida em galerias como a Galerie Bartoux Art & Design em Paris, França. Marcou presença em feiras de arte como o Art Expo New York em 2019 e o Red Dot Miami em 2020.