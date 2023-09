O Stool 60 - o famoso banco de três pernas lançado em 1933 pela Artek - está de parabéns e para comemorar o seu 90º aniversário, a marca finlandesa decidiu apostar numa nova colaboração muito especial que celebrasse a sua contrução única.

Após colaborar com a Kontrasti e a Loimu, a equipa de design da Artek desafiou o estúdio de design Formafantasma a criar uma edição de aniversário do banco idealizado por Alvar Aalto.

E assim nasceu o Stool 60 Villi: uma peça de design feita com bétula selvagem finlandesa e que, nas palavras da marca, "celebra deliberadamente a beleza das imperfeições naturais da madeira".

"O Stool 60 Villi – palavra que significa “selvagem” em finlandês – promove o uso mais alargado e responsável da bétula finlandesa, com a madeira utilizada neste banco a apresentar as flutuações naturais dos tons da madeira, os nós e até e os veios deixados por insetos colonizadores. Reavaliando os critérios atuais para a seleção de madeira de bétula, esta edição destaca o impacto das alterações climáticas na floresta e as consequências crescentes para este tipo de produto de madeira", pode ler-se no comunicado enviado pela Artek.

Lançado em setembro, o Stool 60 Villi está disponível em quatro variações diferentes - Bark, Core, Knot e Trail - e com um stock limitado de 90 peças cada. Mas as boas notícias é que já a partir do próximo ano esta colaboração vai passar a integrar a coleção permanente da marca.

A coleção limitada Stool 60 Villi pode ser adquirida exclusivamente online e em apenas duas lojas físicas da Artek, em Helsínquia e Tóquio.