Uma oportunidade de recuperação pós-verão e relaxamento neste começo de rotina, preparada pelo Spa Vinothérapie Caudalie no The Yeatman. Neste programa especial de outono é possível sentir e incorporar toda a renovação gerada pela estação.

No seu núcleo de repouso e plenitude, o hotel sugere a fusão de dois tratamentos: uma Massagem Facial Caudalie Vine-Activ (50 minutos, 105€ por pessoa) e uma Esfoliação Crushed Cabernet, aliada a uma Massagem de Costas com Pedras Quentes (60 minutos, 120€ por pessoa).

O primeiro tratamento dedica-se à proteção da pele contra a poluição e o aparecimento de rugas. O segundo – entre os mais apreciados da Vinothérapie - com extratos de grainha de uva e óleos essenciais, estabelece a renovação da pele e concretiza a harmonia entre o corpo e a mente. Ambos podem também ser aproveitados em separado.

Um agregado de experiências no âmbito da cultura vínica que se une a tudo o que o hotel tem de melhor para oferecer. Desde a vista panorâmica sobre a cidade do Porto, até ao encanto dos seus restaurantes - o Restaurante Gastronómico distinguido com 2 estrelas Michelin, o The Orangerie, ou o Dick's Bar & Bistro – com pratos assinados pelo Chefe Ricardo Costa.