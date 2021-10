Nos dias 29 e 30 de outubro, o som da guitarra portuguesa irá ecoar na sala D. Filipa do Hotel Infante Sagres, com dois jantares-concerto de Marta Pereira da Costa.

Num formato intimista, a guitarrista portuguesa, primeira e única mulher a tocar profissionalmente este instrumento, irá conduzir o público por uma viagem pelas sonoridades do fado e da música tradicional portuguesa, pautadas pela sensibilidade e delicadeza que a caracterizam. Distinguida, em 2014, pela Fundação Amália Rodrigues com o “Prémio Instrumentista”, a artista já colaborou com vários nomes do fado português como Camané, Mariza, Katia Guerreiro e Carlos do Carmo.

Durante o momento musical será servida uma seleção de queijos e enchidos nacionais e vinho do Porto Taylor's Chip Dry. No final do concerto, os sons dão lugar à gastronomia, com um menu de três pratos, especialmente desenhado para o momento, onde se inclui uma seleção de vinhos e bebidas.

Hotel Infante Sagres Praça D. Filipa de Lencastre, nº 62, Porto Contactos: tels. 223 398 500/220 133 115

Com início apontado para as 19h00, a celebração da música e da gastronomia no Hotel Infante Sagres prolonga-se até às 22h00. Cada evento tem o custo de 55 euros por pessoa, mediante reserva obrigatória através do telefone 220 133 121 ou e-mail marta.pinto@infantesagres.com