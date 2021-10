O concelho de Pombal é um dos palcos escolhidos para o Roteiro dos 5 sentidos, uma iniciativa que promete levar os visitantes à experiência de redescoberta de sensações e emoções através da audição, do olfato, do paladar, do tato e da visão.

O Roteiro prevê um conjunto de eventos pensados para estimular as perceções sensoriais de todos, dos 8 aos 80, mas acima de tudo de quem se diz mais resistente a expressar emoções. Escritores, músicos, ilustradores e estátuas vivas têm desafio de não deixar ninguém indiferente. Abre ao público a partir do próximo ano.

Ao longo de vários meses vai ser possível descobrir a "Rota do Mouro Al-Pal-Omar", a "Rota Botânica" e também a "Rota dos Olhares e Contares do Lado de Lá". Esta última conta com a presença de figuras tão relevantes como Caetano Veloso, Camané, Carminho, Daniela Amorim, Flávio Cardoso, Gilberto Gil, Pierre Aderne e Valter Hugo Mãe.

Este "Roteiro dos 5 Sentidos" surge no âmbito da candidatura Projeto Cultural em Rede – Projeto Território 5 Sentidos, uma parceria entre os municípios de Pombal, de Castanheira de Pêra e o da Sertã. O arranque oficial está previsto para o primeiro trimestre de 2022, mas já é possível por os sentidos à prova.

Orientado para a valorização das componentes natural e histórica transversais a estes territórios, o roteiro recebe a presença de 25 artistas de várias nacionalidades. Oferece uma série de experiências nos diferentes municípios, onde a ideia é criar um espaço virado para o turismo, que potencie a imaginação e o conhecimento científico.

ROTAS

"Olhares e Contares do Lado de Lá" divide-se em quatro momentos. O primeiro dá lugar a Residências Artísticas, onde escritores e ilustradores participam na criação de uma novela, transformada em roteiro turístico. Cada um dos municípios vai acolher diferentes artistas.

Num segundo momento, o Festival de Estátuas Vivas mostra artistas de rua a realizar performances de imobilidade expressiva em Pombal e nos municípios parceiros. A direção artística pertence ao detentor de 5 recordes do Guiness como Homem Estátua, António Santos.

Depois, num terceiro momento, tem lugar o projeto Rua das Pretas, que une música lusófona e vinhos portugueses. Com origem no Brasil e, pela mão de Pierre Aderne, a iniciativa apresenta várias figuras como são os casos de Caetano Veloso e Gilberto Gil.

O último momento é reservado à Exposição Itinerante de Ilustração, que nasce do trabalho dos escritores e ilustradores convidados.

Já a Rota Botânica alia o património natural à tecnologia, dando a conhecer a flora característica do território. Aqui, os 12 pontos demarcados, apresentam informação em vários formatos. Ao todo foram identificadas 36 espécies com diferentes usos e tradições.

Cada uma delas, além da placa explicativa, tem como suporte um vídeo de 90 segundos e um áudio, que podem ser descarregados através de QR Code. Integra ainda workshops e aulas em movimento.

No Município de Pombal, a Rota do Mouro que deu nome à cidade, exibe um percurso pela Mata do Castelo, com dez pontos de interesse sobre a vida de Al-Pal-Omar.

Em cada paragem é possível encontrar um totem digital, com o qual os visitantes podem interagir através de um QR Code. Este permite o download de uma aplicação para jogos e visualização de um filme.

Todas as atividades são gratuitas.