Em outubro e novembro paga duas noites e fica três num solar histórico na Serra da Gardunha

Na Cerca Design House, solar beirão com 300 anos de história, situado em Donas, avisam-nos para esquecer o relógio, desligar o telemóvel, enxotar o stress, não obrigatoriamente por esta ordem, mas se possível tudo ao mesmo tempo.

Com a chegada do outono, este turismo rural avança com uma promoção válida para os meses de outubro e novembro (exceção dos fins de semana de 29 a 31 de outubro e de 19 e 20 de novembro) com a oferta da terceira noite aquando da reserva de uma estada de duas noites.

De resto, há que fruir aquele espaço, um recanto de paz onde "vivem" livros numa estante na minibiblioteca caracol, sofás para esticar o corpo, lareira a funcionar e para relaxar o Pio de hidromassagem. O nome “Pio” foi inspirado nos pios utilizados para fazer o vinho com a técnica de pisar as uvas, pois a região tem uma grande tradição vinhateira.

créditos: Cerca Design House

Os quartos têm nomes de plantas das serras vizinhas, a Estrela e a Gardunha, como sargaço, cardo, alecrim, orvalhinha. As almofadas de burel, a janela secular em forma de flor que é a imagem de marca da Cerca Design House, as paredes de pedra e o Pio de hidromassagem são alguns dos detalhes da casa. O chá de pés de cereja é cortesia da casa e remete para a maior produção agrícola da região onde se insere, o Fundão, com a sua cereja de qualidade e certificada.

Os hóspedes poderão desfrutar do jardim, do alpendre, da esplanada e de atividades como passeios de bicicleta, workshops de “mini chef”, onde os mais novos podem aprender a fazer bolachinhas e mini pizzas, rotas a cavalo e fotográficas, observação de aves ou trilhos pelas montanhas.

Preços na Cerca Design House desde os 90 euros por noite e para duas pessoas.