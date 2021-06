O Espaço Guimarães surpreende os seus clientes com a inauguração do Insta Hub, pensado para inspirar fotografias criativas e out of the box.

Localizado no piso 1, o centro comercial desafia todos os visitantes para uma sessão fotográfica incrível no mais recente espaço artístico.

Um spot onde vai encontrar uma explosão de cor, brilho e decorações extravagantes, que promete dar mais ânimo às redes sociais. Os verdadeiros mestres do Instagram não vão resistir a publicar posts, vídeos e stories no Insta Hub.

Insta Hub créditos: Espaço Guimarães

Dê asas à sua imaginação e divirta-se a fotografar nos diversos cenários do novo espaço. Bolas de espelhos, asas iluminadas, uma banheira e uma zona dedicada ao “Vimanarense of the year” são alguns dos elementos inspirados em arte urbana que vai encontrar.

Insta Hub créditos: Espaço Guimarães

Utilize o #GuimaraesInstaSpot para partilhar as suas fotografias mais originais.