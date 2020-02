Até os menos românticos fazem questão de desafiar a sua cara-metade para uma comemoração especial no Dia dos Namorados. Há quem se fique por um presente. Se for o caso e se (também) precisar de ideias, (re)veja as 40 sugestões de presentes para corações apaixonados que selecionámos para si. No caso de (ainda) estar a pensar num jantar especial, numa escapada apaixonada ou num programa a dois menos convencional, temos a solução perfeita para si!

1. Fuga romântica com prova de vinhos

A pouco mais de uma hora de Lisboa, em Alcácer do Sal, o Hotel da Barrosinha desenvolveu um programa especial que inclui a estadia e um jantar romântico no dia 14 ou no dia 15. Disponível para uma e duas noites, para reservas entre 13 e 16 de fevereiro, a partir de 73 € por pessoa, o pacote contempla ainda uma garrafa de espumante no quarto e pequeno-almoço. No momento da reserva, há ainda a opção de, por um extra, juntar ao programa uma prova de vinhos.

Para o jantar desta noite, o chef Rogério Martins idealizou um menu especial que tem carpaccio de polvo com vinagreta de citrinos e ovas como entrada. Como prato de peixe, são servidos medalhões de tamboril com molho do Atlântico, seguidos de um lombinho de porco alentejano com batata gratinada sobre uma cama de cogumelos, como prato de carne. A refeição termina em beleza com um delicioso brownie de chocolate com aroma de framboesa e gelado de lima.

2. Passeio de bicicleta com massagem num spa

Se a ideia é evitar multidões, o eBike & Spa é a sugestão ideal para si. Depois de um passeio de bicicleta de duas horas na ciclovia que liga Cascais à praia do Guincho, pode rumar ao The Oitavos Spa para uma massagem de relaxamento de 50 minutos. Disponível nos dias 14 e 15 de fevereiro, este programa especial, disponível por 160 €, também permite o acesso à piscina dinâmica com ar do mar aquecida, ao jacuzzi, à sauna, ao banho turco e à fonte de gelo.

3. Menu intimista com vista para o rio

Para o Dia de São Valentim, o restaurante Sud Lisboa Terrazza propõe um programa que promete apurar mais os sentidos de todos os namorados. Além de animação especial e de gastronomia com vista para o rio Tejo e para a ponte 25 de Abril, o chef executivo Patrick Lefeuvre propõe um menu intimista que convida à partilha e que inclui burrata di Ândria e trufa preta, stick de presunto de novilho e chutney de figos e sambal de manga com pato fumado.

Carpaccio de robalo e salada de crustáceos e bivalves com marinada de bergamota, peixe-galo em manteiga noisette com fregula e sarda de lingueirão e vitela confitada com cremoso de batata vitelotte, fagottini de beringela, cenoura e fava-tonka completam a ementa. Para os amantes da gastronomia vegetariana, há, como alternativa, um risoto de espargos-verdes e cogumelos selvagens e rotolini de beringela e tomate fumado, queijo scarmoza e pecorino.

4. Morangos e espumante no quarto

Perto da vila de Óbidos, o luxuoso hotel Praia D'El Rey Golf & Beach Resort propõe uma noite de alojamento em quarto duplo com vista de mar e com a oferta de morangos e espumante, pequeno-almoço no restaurante Tempera e livre acesso ao health club, onde o casal pode usufruir do ginásio, da piscina interior, da piscina exterior, do jacuzzi e do banho turco. O programa inclui, ainda, um jantar romântico especial, com assinatura do chef Luís Correia.

Servido no restaurante Emprata, com bebidas incluídas, é composto por foie-gras, marmelo e vinho do Porto e cremoso de ervilha, salmonete e cebola para entrada, seguido de pregado, aipo, mexilhão e espumante e de magret de Pato com texturas de milho e jus. A refeição termina com uma irresistível trilogia de chocolate, morango e champagne. É possível degustar este menu sem pernoitar no hotel, por 54,50 € por pessoa, na noite de 14 mas também na de 15 de fevereiro.

5. Noite escaldante num motel

Para fugir da rotina, nada melhor do que pegar na rua cara-metade e surpreendê-la com uns momentos (muito) apaixonados num motel. De norte a sul, como pode comprovar na galeria de imagens que se segue, são muitas as propostas. Mais descontraídos do que os hotéis, estes espaços, tradicionalmente associados a momentos românticos e libidinosos, são o cenário perfeito para dar largas à paixão. Aproveite a ocasião para experimentar novas posições sexuais.

6. Retiro romântico numa floresta de pinheiros

O Spatia Comporta Resort propõe um dia em comunhão com a natureza, um retiro a dois entre a floresta de pinheiros do amor e a brisa do mar. O programa especial da unidade hoteleira, que convida todos os casais a deixar a sua marca no pinheiro do amor ao pendurar um coração num pinheiro à escolha, com pacotes a partir dos 205 € para duas pessoas, inclui uma noite de hotel, um jantar romântico e ainda a oferta de vinho, de fruta e de uma caixa de bombons no quarto.

O pequeno-almoço, no dia seguinte, é servido no conforto e privacidade do quarto. O jantar é composto por um coquetel de ostras, uma tranche de perca na chapa e ainda deliciosos lombinhos de porco-preto braseados com redução de chutney de figos, vinho do Porto e alecrim, acompanhados com puré de castanhas. A refeição idealizada pelo chef do resort termina com uma afrodisíaca musse de chocolate com infusão de alfazema e praliné de nozes.

7. Brinde ao amor com um coquetel especial

The original sinner, um coquetel frutado e fresco, que combina gin de maçã vermelha, sumo de maçã ácida, licor de toranja e espuma de funcho é a proposta do Vogue Café Porto, para brindar ao amor neste dia. Esta bebida surpreendente, inspirada nos jardins onde, em tempos, Eva e Adão deram azo ao amor, foi desenvolvida exclusivamente para esta data especial, para que os casais apaixonados possam brindar à paixão. É servido entre as 12h00 e as 02h00 e custa 7 €.

8. Escapadela num cenário relaxante e idílico

O hotel Dolce by Wyndham CampoReal Lisboa, em Turcifal, a 30 minutos da capital, convida os mais apaixonados a celebrarem o Dia dos Namorados num cenário idílico e relaxante, perfeito para uma escapadela romântica. Para estadias de 14 a 16, o pacote São Valentim inclui uma ou duas noites de alojamento, pequeno-almoço bufete, tratamento VIP romântico à chegada e um jantar especial no Grande Escolha, o restaurante de fine dining da luxuosa unidade hoteleira.

O pacote inclui o acesso ao circuito de águas do spa, à sauna, ao jacuzzi e ao banho turco, à piscina interior aquecida e ao ginásio. Os que preferem comemorar a data com um jantar romântico num ambiente de fine dining têm à disposição o menu exclusivo do chef Rui Fernandes, disponível para degustação nas noites de 14 e 15. Até ao fim do mês, o hotel disponibiliza o pacote especial Dolce In Love, semelhante ao que desenvolveu para esta data.

9. Peddy-paper pelas ruas da capital

É outra das formas alternativas de assinalar esta data. Apesar de ser Dia de São Valentim, uma figura tradicionalmente associada ao amor, Santo António, o santo casamenteiro, não quis perder a oportunidade de inspirar esta prova, que começa no Museu de Santo António, em Lisboa, levando os participantes a seguir e as pistas e a percorrer algumas das ruas de Alfama. Hoje, a partida é às 17h00 e, amanhã, está agendada para as 18h00. Esta atividade é gratuita.

10. Estadia, jantar e passeio de barco

Para este Dia de São Valentim, o grupo My Story Hotels preparou pacotes especiais para três das suas unidades hoteleiras na Baixa de Lisboa que, além da estadia e de um jantar especial, também incluem um passeio de barco no rio Tejo. Disponíveis no My Story Hotel Rossio, no My Story Charming Hotel Augusta e no novo My Story Hotel Figueira, contemplam uma ou duas noites de alojamento com pequeno-almoço. Os preços oscilam entre os 157 € e os 327 €.

11. Concertos inspirados no mais nobre dos sentimentos

A música junta as pessoas e, se for romântica, ainda aproximará mais o casal. Como já vem sendo hábito há seis anos, o festival Montepio às vezes o amor... volta a derreter os corações apaixonados. Amor Electro, GNR, Mafalda Veiga, João Pedro Pais, Tiago Bettencourt e Aurea são alguns dos nomes que, hoje e amanhã, sobem ao palco em Aveiro, Braga, Castelo Branco, Caldas da Rainha, Coimbra, Lagoa, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém, Setúbal e Vila do Conde.

12. Escapada para as paisagens beirãs com ofertas

O Fonte Santa Hotel, situado em Monfortinho, em plena paisagem da Beira Baixa, desenvolveu, para o Dia de São Valentim, um pacote especial, com preços a partir dos 155 € para duas pessoas, que inclui uma noite de alojamento em quarto duplo, uma bebida de boas vindas à chegada, a oferta de garrafa de espumante e de uma deliciosa geleia de rosas, pequeno-almoço bufete e um jantar romântico com música ao vivo e com uma seleção de bebidas incluídas.

O menu da refeição mais romântica é composto por quatro momentos e começa com uma flute de espumante com um tom apaixonante, seguindo-se um rebuçado crocante de perdiz em massa filo sobre ervas tenras e molho de frutos cítricos. Para prato principal, é sugerido o original bife ternurento do beijinho num estufado lento apaixonado. A refeição termina com um irresistível crumble de morangos com cheesecake de morango e pétalas de amores perfeitos.

13. Diversão e mistério numa peça de teatro hilariante

Lá fora, tem feito (muito) sucesso e, em Portugal, não deverá ser diferente. "A peça que dá para o torto", que acaba de estrear no Auditório dos Oceanos, no Casino Lisboa, no Parque das Nações, com exibições às 21h00, é outra das alternativas para fugir ao romantismo mais lamechas desta data. Adaptada por Nuno Markl, a peça é encenada por Frederico Corado. Inês Castel-Branco, Joana Pais de Brito, Igor Regalla e Miguel Thiré são alguns dos protagonistas.

14. Corrida de karts para dar um novo impulso à relação

Como o amor também precisa de manutenção e de cuidados, o Algarve Race Resort desafia os casais para uma experiência original no Dia de São Valentim. Este resort de cinco estrelas, localizado junto ao Autódromo Internacional do Algarve, preparou, para esta data, um programa, com preços a partir de 195 €, que inclui uma noite de alojamento em quarto duplo com pequeno-almoço bufete, um jantar com música ao vivo e uma garrafa de espumante.

O mais original desta proposta é uma corrida de karts para os mais audazes, com duração de 15 minutos. Os mais românticos podem, em alternativa, optar por uma massagem a dois. O jantar desta noite, com um custo de 30 € por pessoa para programas sem alojamento, inicia-se com um tataki de atum com salada de endívias e couve roxa mas, como opções, inclui ainda polvo com puré de batata doce e beterraba e bochechas de porco ibérico com chalotas caramelizadas.

15. Tango para acabar a noite

O Evidência Belverde Hotel, localizado na margem sul do rio Tejo, a apenas 20 minutos de Lisboa, também preparou um programa especial para a noite mais romântica do ano. O programa desenvolvido pela unidade hoteleira, com preços a partir de 180 €, inclui uma noite de estadia em quarto duplo com pequeno-almoço bufete e late-check out, acesso ao circuito de spa e um jantar romântico, seguido de uma aula de tango que promete aquecer a noite.

O menu do jantar, disponível por 40 €, desenrola-se ao longo de cinco momentos, que representam algumas das etapas das relações amorosas. O primeiro, o primeiro olhar, é um aveludado de abóbora coberto de espuma de limão e amêndoa. O primeiro encontro é materializado num mimo de bacalhau com crosta de tomate seco servido num desenvolto manto de risoto de ameijôas. O primeiro beijo fica marcado por um delicioso prato de pato.

A carne da ave é apresentada num labirinto de frutos vermelhos em cama cremosa de polenta com cogumelos shitake. A sedução final, o momento mais doce da noite, conjuga um trio amoroso de chocolate branco, maracujá e pistácio, sendo que a e a derradeira das fases, a noite de núpcias, tem sabor a truffle irish roulette. Depois da animada aula de tango, quando regressar ao quarto para uma noite sensual, o casal poderá desfrutar de uma garrafa de champanhe.