O Salão Ser Mamã é o maior salão nacional dedicado à natalidade e à família. Na versão online equivalente à edição presencial, entre as 10h e as 20h, pode encontrar, as últimas ofertas, fazer compras, assistir a diferentes atividades, como, palestras, espetáculos, demostrações - tudo totalmente gratuito.

Mais do que uma plataforma de encomendas, esta edição online do Ser Mamã é uma réplica do salão habitual, onde pode, de forma virtual, entrar na loja que pretende visitar e encontrar um expositor online para clarificar as questões que quiser colocar.

Marcas de referência como a Crioestaminal, a QuickFarma ou a Totikids juntam-se para uma oferta ampla e diversificada, antes e depois do nascimento do bebé. Médicos e especialistas partilham informação desde o aleitamento, à prevenção rodoviária.

Este espaço virtual vai estar, assim, repleto de eventos, palestras, espetáculos, rastreios, workshops, passatempos, promoções e muito mais.

Visite o Facebook do evento e conheça toda a programação e informações que precisa para aproveitar estes dias.