Localizado no 14º piso do parque de estacionamento do ViaCatarina Shopping, o rooftop brinda os seus visitantes com uma vista arrebatadora sobre a cidade invicta, onde é possível relaxar, conviver, saborear verdadeiras iguarias ou ainda refrescar-se com os novos cocktails de autor do menu, como o já famoso "Bolhão à Patrón".

créditos: ViaCatarina Shopping

Neste terraço, agora transformado num pequeno jardim, os novos sabores vão desde os petiscos leves e saudáveis como as novas tostas ou saladas aos hambúrgueres com nomes emblemáticos – Clérigos, Trindade e Serra do Pilar.

créditos: ViaCatarina Shopping

LIFT Rooftop ViaCatarina está aberto todos os dias da semana entre as 11h00 as 22h00 e às quintas, sextas e sábados prolonga o seu horário até às 23h00.

Todas as normas estabelecidas pela Direção Geral de Saúde estão a ser cumpridas, garantindo a segurança que a presente situação exige.