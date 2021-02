Um livro é sempre um bom presente para oferecer em qualquer altura. Mas no dia mais romântico do ano, por que não surpreender a cara-metade com um romance ou poesia? Aceite as nossas sugestões.



















A Leya e a Glovo levam livros a casa em Lisboa, Porto, Aveiro e Viseu. Este serviço abrange os livros mais procurados de todas as editoras do mercado. Em Lisboa é possível ainda usufruir do LeYa Express, serviço que permite a entrega gratuita, em menos de 2h, de livros de todas as editoras. Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram