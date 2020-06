São encontros de uma Mulher para Mulheres, alinhados com o sol e a lua, e acontecem em datas importantes do calendário lunar.

O primeiro retiro desta série de encontros de ioga e auto-cuidado no feminino é o Retiro Summer Solstice, agendado para o dia 20 de junho, um sábado muito particular. "Marca o solstício de verão e é a data que antecede o Dia Internacional do Ioga (21 de junho) e o Eclipse Solar", esclarece Filipa Veiga. "Vamos entrar de coração aberto na nova estação".

Nas palavras de Filipa Veiga, este primeiro retiro online serve "para iniciarmos o verão conectadas com a nossa essência feminina". Desta experiência, as participantes podem esperar "uma manhã de puro self care, que começa com uma prática de ioga às 09h00, destinada a alongar a fáscia, a limpar as toxinas acumuladas e a reforçar a nossa energia para a nova estação".

Esta aula, com a duração de hora e meia, inclui uma vertente modificada de Ashtanga Yoga e é, garante Filipa Veiga, uma experiência inclusiva "para todas as mulheres, quer para as que já praticam ioga, quer para quem ainda não tenha começado a sua prática regular e tem intenção de o fazer".

Após esta atividade física e espiritual, Filipa Veiga conduz uma conversa sobre Ayurveda para mulheres. "Esta ciência milenar, irmã do ioga, fornece-nos informação sobre como podemos sentir-nos no nosso melhor nas diferentes fases do ciclo e que plantas são mais indicadas para as mulheres. Vamos também fazer uma sessão de auto massagem auyrvédica para relaxarmos", completa.

Este primeiro retiro da série "Moon & Women Gatherings" conta ainda com um momento de journaling (fase de introspecção) e uma prática de dança (fase de expansão).

Filipa Veiga créditos: Mariana Sabido

As inscrições para o retiro funcionam por um donativo, com um valor mínimo de 20 euros e podem ser feitas neste link.

Já o segundo retiro lunar de ioga e self care da mesma série está planeado para o primeiro domingo de julho, dia 05, data em que acontece um eclipse lunar em Lua Cheia. Chama-se Retiro Full Moon Energy e será um encontro online íntimo com uma maior componente espiritual e meditativa.