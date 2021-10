Uma das melhores alturas para visitar o Funchal é durante a Festa da Flor, uma celebração que comemora a diversidade de flores únicas que o clima subtropical da ilha produz e homenageia a primavera, mesmo que este ano, por circunstâncias resultantes da pandemia, seja celebrada no início do outono.

É uma festa tão importante que quase define a identidade da Madeira, por isso um motivo perfeito para conhecer ou voltar a visitar esta ilha deslumbrante e desfrutar de uma estadia no paraíso que é o VidaMar Resort Hotel Madeira.

Localizado no coração da ilha da Madeira, o VidaMar Resort Hotel Madeira é o sítio ideal para viver esta comemoração, aproveitando a campanha de descontos exclusiva para reservas efetuadas até ao dia 15 de outubro (desde 94,50€ por pessoa/noite). E com a mais-valia da Pérola do Atlântico ser um dos destinos mais seguros da Europa, e considerada anos seguidos o Melhor Destino Insular do Mundo pelos World Travel Awards.

Para além da comodidade e vista dos quartos e das zonas exteriores do resort, a campanha inclui regime de meia-pensão, transfer do aeroporto ao hotel, um itinerário pelos jardins públicos da cidade e o acesso às aulas de grupo no Vida Health Club bem como à piscina interior/exterior aquecida.

O VidaMar Resort Hotel Madeira convida, assim, a relaxar e sentir de perto esta tradição madeirense que este ano decorre até 24 de outubro.

Para além das exposições e vistosos tapetes florais, o programa da Festa da Flor deste ano contempla atuações de grupos folclóricos, concertos, espetáculos de variedades, entre outros momentos para descobrir e divertir.