Viver os Santos Populares na sua plenitude com um cartaz de luxo e num ambiente diferente. É esta a proposta do Santos no Tejo, que conta com o apoio da Freguesia de Santa Maria Maior e que vai decorrer entre 1 e 12 de junho, em Lisboa.

O evento vai ter lugar na Doca da Marinha, um local que durante diversos anos esteve fechado ao público e foi dinamizado com a inauguração do restaurante Anfíbio e dos três quiosques Chef Miguel Rocha Vieira, que agora ganha uma nova vida com esta celebração tão enraizada na cultura portuguesa.

“[A par da restauração e da atividade marítimo-turística] Os Santos no Tejo fazem parte do nascimento do terceiro pilar do nosso projeto da Doca da Marinha em que nos propusemos criar uma nova centralidade em Lisboa de todos e para todos. E os Santos Populares não podiam ser mais lisboetas e não podiam levar-nos mais à essência”, explica Bernardo Delgado, CEO do grupo português Lean Man e responsável pela exploração terrestre da Doca da Marinha, ao SAPO Lifestyle.

E tendo em conta que música, comida e diversão são os ingredientes essenciais de qualquer evento que se preze, este não fica atrás. Os cantores Quim Barreiros (1 de junho), Ana Malhoa (2 de junho), Santos in the Night (3 de junho), Herman José (4 de junho), Sérgio Rossi e Ruth Marlene (7 de junho), Insert Coin (8 de junho), Mónica Sintra e Rebeca (9 de junho), José Malhoa (10 de junho), Emanuel (11 de junho) e Ágata (12 de junho) são os artistas já definidos para animar o público durante as tardes e noites de Santos Populares, sendo que algumas surpresas musicais ainda estão por revelar.

“São 10 dias de festa naquele que vai ser o maior santódromo – não é sambódromo – da capital. Vamos criar uma oferta diferente do habitual dos arraiais e dos Santos Populares”, refere Francisco Mello e Castro, diretor de marketing e eventos da Doca da Marinha. Este fator de diferenciação incide sobre o facto de este evento decorrer dentro um recinto fechado, mais confortável e seguro, ter a capacidade diária para 8.000 pessoas, ser uma zona de fácil acesso e por oferecer uma vista privilegiada para o rio Tejo e Alfama.

“O objetivo é ser complementar aos Santos Populares a que estamos habituados. Quem quer outro tipo de Santos Populares pode encontrar aqui nos Santos de Tejo à beira-rio”, complementa Bernardo Delgado sobre este evento que vai ter entrada paga.

E aqui vai poder comer tudo o que é típico desta época: caldo verde, pão com chouriço, sardinhas assadas e bifanas no pão com muita bebida à mistura. “Estamos a envolver a comunidade da Alfama e a fazer parcerias com algumas das bancas”, adianta.

Um dos arraiais que vai abrilhantar as festividades é o Arraial do SAPO, que acontece a 2 de junho. Para Gil Moreira, diretor-geral do SAPO, estar associado a um evento como este “representa um voltar à animação e a um tom de alegria e irreverência daquilo que é o SAPO”, explica, levantando o pano sobre aquilo que é esperado: “Vamos ter algumas atrações interessantes, como a Ana Malhoa e os Turb'Ó Baile.”

A 1ª edição do Santos no Tejo vai realizar-se entre 1 e 12 de junho a partir das 17h e conta com lotação limitada, cujos bilhetes variam entre os 5 e os 10 euros: “early sardines” (5€ com uma bebida incluída para bilhetes adquiridos até 23 de maio), a partir dessa data (7,5€) e à porta (10€ sem bebida incluída).

Os bilhetes estão à venda online, na blueticket, nas lojas MEO e nos locais habituais.