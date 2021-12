A Glovo lançou este mês o Cartão Presente virtual que permite a quem recebe escolher o que mais lhe agradar entre os mais de 8.300 parceiros presentes na plataforma.

Os utilizadores que desejem oferecer este cartão a amigos ou familiares têm apenas de entrar na categoria “Lojas” da app e escolher o valor a oferecer entre duas opções, de 30 ou 50 euros, recebendo posteriormente um código no email associado à conta Glovo.

Os utilizadores que receberem este Cartão Presente podem utilizar o crédito disponível nos milhares de artigos das diferentes lojas da oferta multicategoria da Glovo, desde supermercados, eletrónica, moda, cosmética, brinquedos ou livros, mas também nos restaurantes parceiros da app, tendo assim um verdadeiro centro comercial na palma da mão, sem sair de casa e com entrega em 30 minutos.

O Cartão Presente Glovo está disponível em 28 cidades de norte a sul do país, na Grande Lisboa, nomeadamente Lisboa, Sintra, Almada, Alverca e Barreiro. Está ainda a norte, em Braga, Guimarães e Porto, por exemplo, mas também no centro de Portugal, em Leiria e nas Caldas da Rainha, assim como a sul, em Faro e Portimão e em Évora, no Alentejo e nas ilhas, nas cidades do Funchal e de Ponta Delgada.