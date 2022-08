Primeira semana de agosto: descubra cinco planos com sabor a verão, de Norte a Sul do país

Cinema para todas as idades

Bragança | cinema | 4 ago.: 21h | M/6

O Centro Cultural Solar dos Condes de Vinhais converte-se em palco de sessões de cinema ao ar livre. A longa-metragem “Ella Bella Bingo” (2020) é uma proposta direcionada às famílias, narrando a história dos amigos Ella Bella e Henry. Juntos pretendem construir um circo, até que o recém-chegado Johnny se aproxima de Henry, deixando Bella com ciúmes.

SOS Planeta

Matosinhos | atividade | 2.ª a 6.ª: 14h-20h | 4 aos 12 anos

Durante o mês de agosto, o MAR Shopping Matosinhos recebe as oficinas SOS Planeta. Neste espaço de experimentação científica, os mais novos terão a oportunidade de praticar diversas atividades lúdicas. Experiências, demonstrações científicas e jogos interativos focados no tema da proteção ambiental são algumas das iniciativas que compõem o programa das festas.

Verão científico

Castelo Branco | atividade | 5 ago.: 9.30h-11.45h | M/6

Os Centros de Ciência Viva celebram o verão com muitas atividades por todo o país. Esta semana, o Geopark Naturtejo recebe a iniciativa “Os Fósseis de Penha Garcia”. Há mais de 480 milhões de anos, Penha Garcia era banhada por um oceano cheio de vida. Vale a pena descobrir estes vestígios, que ainda marcam presença na atualidade.

Redescobrir Leonardo

Lisboa | exposição | até 7 ago.: 8h-00h | M/0

Restam pouco dias para visitar a exposição “Leonardo da Vinci — Experiência de Arte Imersiva”, no Centro Comercial Colombo. Esta mostra celebra o 570.º aniversário do nascimento de Leonardo da Vinci, através de algumas das suas pinturas mais emblemáticas. Não perca o miniciclo de cinema italiano, com a exibição de “Leonardo 500”, a 2 de agosto às 19h.

Uma festa cheia de livros

Lagos | feira | a partir de 5 ago.: 19h-00h | M/0

Lagos prepara-se para receber mais uma edição da sua já conhecida Feira do Livro. Além de muitos descontos, a Praça do Infante convida os visitantes a desfrutar de recitais de poesia, horas do conto, encontros com autores e muito mais. Propostas para todo o tipo de leitores, dos maiores aos mais pequeninos.