Dentro de casa podemos não sentir o cheiro da natureza, das árvores ou das flores. Mas graças à plataforma digital tree.fm pode ouvir os sons de florestas em várias partes do mundo, o que é igualmente relaxante. E de forma gratuita.

Com a pandemia, desfrutar de uma floresta no seu pleno tornou-se mais complicado. Daí os criadores da tree.fm terem recolhido sons verdadeiros de florestas e colocado online, acessível a todos.

Sempre que não puder ir lá fora, use este site para relaxar, meditar ou, simplesmente, entrar em modo zen com o som dos pássaros ou do vento a passar por entre as folhas.

Desde a Floresta Negra na Alemanha a Kotori no Mori (floresta para pássaros) no Japão, existem inúmeras paisagens sonoras disponíveis para ouvir a qualquer momento.

Os diversos sons foram gravados por pessoas ao redor do mundo, que depois colocaram-nos na biblioteca do site, que está disponível em open source (ou seja, qualquer um pode aceder e fazer upload de ficheiros).

A plataforma fez ainda uma parceria com o motor de busca Ecosia, que doa pelo menos 80% dos seus lucros a organizações sem fins lucrativos que se focam na reflorestação.

Também pode fazer uma contribuição pessoal. Para isso, basta clicar no botão "Plant Some Trees".