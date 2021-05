A preocupação com o bem-estar e o interesse pela prática de atividades desportivas está cada vez mais presente na vida dos portugueses. O Serra Shopping, na Covilhã, quer continuar a ajudar a população a manter-se saudável enquanto se diverte e fica em forma. Resultado: o SERRA Mostra Challenge — Maratona Virtual.

Depois de algumas edições físicas nos últimos anos e uma versão virtual em 2020 com corridas e caminhadas, este ano segue-se a primeira maratona online. Desta forma, os portugueses podem participar num desafio desportivo de forma autónoma e a solo, evitando ajuntamentos e combatendo a propagação do vírus.

Esta edição conta com seis etapas individuais e de percurso livre. Isto quer dizer que os participantes podem correr ou caminhar no seu quarteirão, num parque ou trilho, por exemplo. Não existem percursos definidos, nem restrições em termos de área geográfica — qualquer residente em Portugal, inclusive nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, pode participar.

Cada etapa consiste em percorrer 7 quilómetros. No final, o objetivo é ter alcançado um total de 42 quilómetros. A primeira etapa está marcada para 1 a 6 de junho, enquanto a última decorre entre os dias 5 a 11 de julho. Pode conhecer as datas de todas as etapas no PDF em anexo.

Sem fins competitivos e sem classificações, cada participante deve registar e submeter online os comprovativos de participação de cada etapa do SERRA Mostra Challenge. Considera-se a prova concluída com sucesso quando forem atingidos os 42 quilómetros. No final, há medalhas de participação alusivas ao evento (limitadas ao stock existente).

Com esta maratona virtual, além de contribuir para o seu bem-estar, estará a ser solidário. Se forem atingidos os 42.000 quilómetros de acumulado, o Serra Shopping oferece diversos artigos e material desportivo à Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) local e à APPACDM (Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental) da Covilhã.

Embora a participação seja gratuita, não dispensa inscrição.