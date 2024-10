Este ano, o Tivoli Marina Vilamoura não deixou as coisas por mãos alheias e vai proporcionar um concerto exclusivo de Tony Carreira, que vai acontecer durante um jantar de gala, a ter lugar no Centro de Congressos do Algarve.

A par do concerto, o jantar de fim de ano promete ser uma experiência gastronómica memorável, em estilo buffet, “onde não faltarão as melhores iguarias e os pratos alusivos à época festiva”, prometem os representantes do hotel em comunicado.

Para reservas feitas até 31 de outubro o valor é de 390€ por pessoa (600€ para primeira fila. A partir dessa data os valores mudam para 420€ por pessoa (1000€ para primeira fila). As crianças entre os seis e os 12 anos têm 50% de desconto, enquanto que crianças até aos cinco usufruem de entrada gratuita.

Como seria de esperar, um jantar de gala pede dress code, que será Black Tie. A reserva de alojamento está disponível aqui.

Fique a conhecer o programa:

19:00 - Cocktail de boas-vindas

19:15 - Abertura de portas

20:00 - Início do jantar

22:30 - Concerto com Tony Carreira e Bar Aberto

00:00 - Contagem decrescente e fogo de artifício

01:00 - Ceia