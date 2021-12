Com um programa variado, em que a pista de gelo e as tradições da quadra natalícia assumem lugar de destaque, até 6 de janeiro, “O Natal em Ourém” promete ser o centro das emoções, ao mesmo tempo que promove o comércio local.

O programa, que inclui iluminação, animação, pista de gelo, carrossel parisiense, espetáculos, presépios e, claro, a Casa do Pai Natal, decorre nas freguesias de Ourém e Fátima.

A iluminação das ruas, da árvore de Natal, o “Presépio de Natal” Comunidade Vida e Paz e Centro de Reabilitação e Integração de Fátima (na Av. D. José Alves Correia da Silva), assim como a exposição de presépios no Posto de Turismo de Fátima estão prontos para receber todos os que lá queiram passar e sentir o espírito natalício típico da época.

Ourém ilumina-se com as cores do Natal – Praça D. Maria II – ao som de música ambiente. Bem perto dali, na Praça Teatro Municipal de Ourém, a pista de gelo promete emoção e diversão em família ou a solo.

créditos: CM Ourém

Para os mais pequenos o carrossel parisiense promete muita magia na Praça Mouzinho de Albuquerque, que por estes dias é a morada da Casa do Pai Natal.

Com a chegada do mês de dezembro o município promove um vasto programa cultural, sem esquecer o “Mercadinho de Natal no Museu” (Casa do Administrador – Museu Municipal de Ourém) e o comércio local, que nesta quadra promove a campanha “No Natal Compre no Comércio Local e Ganhe Prémios!”.

A música será uma constante. No dia 18 sobe ao palco o “Chorus Auris” e a “Orquestra Típica” da AMBO. A 19 será a vez da Sala Principal do Teatro Municipal de Ourém receber, pelas 15H30, “The Cotton Christmas”, o espetáculo musical que conta com a participação de Áurea, Cais Sodré Funk Connection e NBC.

A Igreja de Nossa Senhora da Piedade recebe no dia 20 o “Concerto de Natal pela Ourearte.

Para comemorar a chegada do novo ano, a Câmara Municipal apresenta no dia 15 de janeiro o espetáculo “Carpe Diem – Teatro Musicado”, pela Orquestra de Sopros de Ourém e o Grupo de Teatro Alcateia.