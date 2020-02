"1 Picasso por 100 euros" é uma ideia original da apresentadora e produtora de televisão Péri Cochin. "Procurava uma ideia original para arrecadar fundos, que não fosse o típico e aborrecido jantar de gala", afirmou.

A segunda edição deste sorteio de beneficência, autorizado pelo departamento de Polícia de Paris, está online em www.1Picasso100euros.com. A venda é limitada aos 200 mil bilhetes disponíveis.

O sorteio para eleger o número vencedor será supervisionado por um agente judicial no dia 30 de março, na Christie ́s de Paris, e está aberto internacionalmente a todos os que queiram participar.

A compra de um bilhete de 100 euros dá-lhe a oportunidade de ganhar um quadro de Picasso intitulado "Natureza morta" e de contribuir para o grande projeto de beneficência liderado pela ONG internacional CARE, de fornecer água limpa a 200.000 pessoas em África.

créditos: CARE

O quadro encontra-se atualmente exposto no Museu Picasso em Paris, onde permanecerá até à data do sorteio. Este óleo sobre tela faz parte da coleção privada de David Nahmad, o maior colecionador de Picassos do mundo.

A primeira edição do sorteio, realizada em 2013, arrecadou quase 5 milhões de euros para a antiga cidade de Tiro, a sul do Líbano, Património Mundial da Unesco. Os fundos foram utilizados para construir uma aldeia de artesanato nos arredores de Tiro, inaugurada em setembro de 2017, e destinada a reviver as técnicas artesanais tradicionais, criar emprego e estimular o desenvolvimento económico.

Depois desta segunda edição, está previsto que o sorteio regresse com um caracter anual.