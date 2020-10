Os passeios temáticos ao interior do Palácio Fronteira, a 23 e 29 de outubro, 5, 13, 20 e 27 de novembro e 4 de dezembro (sempre às 19h30), decorrerão guiados por Ana Paula Rebelo Correia, historiadora de arte.

Ocasião para apreciar os trabalhos de conservação e restauro realizados durante o período de paragem que a pandemia causou e de conhecer um novo espaço visitável, a Loggia da fachada Norte, que apresenta pinturas murais dos séculos XVIII e XIX.

Naquele que é um dos mais belos palácios de Lisboa, destacam-se a Sala das Batalhas, a Sala de Jantar, a Sala de Juno e a das Quatro Estações, a biblioteca, o terraço das artes e a capela.

Os passeio têm encontro marcado para as 19h15 na loja do Palácio Fronteira (Largo de São Domingos de Benfica, nº 1).

De acordo com a organização, “as inscrições para as visitas são obrigatórias. Inscrições que decorrem até às 12h00 de 21 e 27 outubro, 3, 11, 18 e 25 novembro e 2 dezembro de 2020, através do telefone 217 782 023 e e-mail fcfa-cultura@fronteira-alorna.pt”.

Ainda segundo a mesma fonte as visitas, “a lotação dos passeios temáticos é limitada segundo as recomendações sanitárias de segurança exigíveis durante o período de pandemia. Dado o número limitado de lugares disponíveis e a necessidade de manter a distância de segurança, as inscrições se consideram efetivas mediante o pagamento do valor total da inscrição”.

O valor do passeio temático orça os 16 euros por pessoa.