O Utopia conta, ao longo de 11 dias e de mais de 90 horas de programação, com a intervenção de mais de uma centena de convidados. A lista de nomes confirmados inclui figuras de relevo de diferentes áreas culturais e do conhecimento, a nível nacional e internacional. Com o tema “Territórios Literários”, o certame quer promover o turismo literário a partir de Braga.

No sábado, dia 4 de novembro, a Capela Imaculada recebe, a partir das 15h00, a conversa “O território do humor”, com a participação do humorista Bruno Nogueira e do músico, realizador e dramaturgo Filipe Melo. Os dois colegas e amigos, que colaboraram em projetos como o “Deixem o Pimba em Paz”, serão desafiados a refletir sobre as fronteiras e limites do humor e sobre o papel do “politicamente correto” na comédia atual. Às 16h00 do dia seguinte, também na Capela Imaculada, o escritor e cronista Miguel Esteves Cardoso responde às questões de David Pontes, diretor do jornal Público, numa rara entrevista de vida.

O segundo fim de semana do Utopia fica marcado pela participação de autores internacionais. No sábado, dia 11 de novembro, às 15h00, o romancista e argumentista inglês David Mitchell – autor dos guiões de filmes como “Cloud Atlas”, “Sense8” ou “Matrix Resurrections” junta-se a João Tordo e Oliver Balch para uma “Conversa com 24 imagens por segundo (ou um pouco mais)”. O momento vai refletir sobre a transição do guião à imagem e do livro ao filme. Às 16h00, no auditório do Espaço Vita, Ludmilla Ulitskaya, escritora russa recorrentemente apontada como forte candidata ao Prémio Nobel da Literatura e forte crítica do regime de Putin, responde às perguntas da jornalista Isabel Lucas. Já às 18h00, é a vez de uma outra entrevista de vida, conduzida por Ana Daniela Soares a Gilles Lipovetsky, filósofo francês e teórico da Hipermodernidade que integra o programa numa iniciativa patrocinada pelo grupo empresarial DST.

Teatro Circo um dos palcos que recebe o Festival Utopia. créditos: C.M. Braga

A 12 de novembro, último dia da primeira edição do Utopia, a galardoada romancista venezuela Karina Sainz Borgo e o escritor espanhol Lluís Plats discutem, a partir das 17h00, a influência daquilo que comove um autor – de um animal a uma paisagem – na sua obra. A par destes, Dulce Maria Cardoso, Marta Pais Oliveira, Afonso Cruz, Fernando Ribeiro, Rita Redshoes, João Tordo, José Rodrigues dos Santos, Lídia Jorge e Teolinda Gersão são algumas das figuras que também fazem parte da lista de nomes que os visitantes do Utopia poderão ouvir e conhecer.

Como forma de associar o conhecimento do património literário à descoberta do património histórico local, o Utopia propõe, em parceria com a Direção Regional de Cultura do Norte, um roteiro realizado a pé, pela cidade de Braga, que destaca a obra e vida da escritora bracarense Maria Ondina Braga. Ana Araújo, Cândido Oliveira Martins e Isabel Cristina Mateus serão os guias deste passeio, que relaciona o percurso pessoal e profissional da autora com os respetivos espaços. Com o Museu Nogueira da Silva como ponto de partida, a atividade decorre ao sábado – dias 4 e 11 de novembro –, a partir das 10h00.

Os pequenos leitores não ficam de parte. A programação do festival literário contempla atividades para todas as idades e para toda a família, pensadas para iniciar os mais novos na leitura e na escrita e para consciencializar, desde cedo, para a importância de exercitar a imaginação através da palavra, escrita ou falada. Durante a semana, diferentes escolas do concelho vão receber sessões infantojuvenis dedicadas a livros como “A melhor amiga da Menina República”, “Descobre as Abelhas” ou “Avô Minguante”. Aos sábados e domingos de manhã, o Espaço Vita assegura sessões destinadas aos mais pequenos, incluindo oficinas criativas, sessões de leitura e espetáculos.

No sábado, dia 11 de novembro, a presença da cantora brasileira Mallu Magalhães é o ponto alto da programação musical, com a apresentação de um espetáculo promovido pela dst no Theatro Circo, a partir das 21h30. Associações locais, como o Conservatório de Música do Bomfim, prometem, também, surpreender e “dar música” aos visitantes.

A participação nas diferentes atividades e sessões do Utopia é gratuita, mas reserva online do lugar é obrigatória, sendo que cada reserva pode assegurar até dois lugares. O programa completo e atualizado pode ser consultado em festival-utopia.pt, onde é possível encontrar, também, o link para a inscrição no descritivo das sessões.

Além da participação nos variados momentos previstos da programação, os visitantes são convidados a explorar uma das quatro exposições que estarão em permanência na Galeria do Paço: “Reconstituição”, “Múltiplo Leminski”, “Hachiko”, “100 textos em viagem”. De sexta a domingo, será possível, ainda, visitar a área dedicada à feira do livro, instalada no Espaço Vita, para conhecer as propostas dos livreiros bracarenses.