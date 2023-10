“Em Dalí Cybernetics, Dalí entra no metaverso através de uma porta de arte digital interdimensional, proporcionando uma visão completamente inovadora da sua obra e dos seus enigmas. A exposição dá ainda a conhecer várias perspetivas, desconhecidas do grande público, que refletem o pensamento do artista”, assim lemos na nota que apresenta a mostra a inaugurar a 9 de novembro próximo.

Nascido a 11 de maio de 1904, em Figueres (Girona), o mestre do surrealismo foi pioneiro na utilização de ferramentas digitais na criação das suas obras, tendo mesmo afirmado que, no futuro, a arte seria "substituída por formas mais fecundas, ainda impossíveis de imaginar, completamente fora dos limites das belas-artes e absolutamente em acordo com a atualidade".

Em Lisboa, a mostra multissensorial transporta o público numa viagem pela mente do artista e do seu universo poético e onírico, através de projeções de grande formato, instalações interativas, hologramas e realidade virtual.

Na envolvente do Reservatório da Mãe D’Água das Amoreiras, “Dalí Cybernetics” toca em temas fascinantes para Salvador Dalí como universos paralelos, física quântica, a quarta dimensão, ótica, geometria sagrada ou sequenciação de ADN.

Dalí Cybernetics foi desenvolvida com base numa cooperação com a direção artística da Fundação Gala-Salvador Dalí que, nos últimos anos, tem vindo a trabalhar na utilização das obras de Dalí no domínio das artes digitais. A exposição multimédia estará patente na Immersivus Gallery Lisboa, de terça a sexta-feira entre as 16h30 e as 19h00, e ao sábado e ao domingo entre as 15h30 e as 19h00. Os bilhetes custam entre 8 e 15 euros, mas de 9 a 12 de novembro terão o custo único de 10 euros, e podem ser adquiridos aqui.

A exposição é organizada pelo ateliê OCUBO que leva a Lisboa a criação internacional do estúdio criativo Layers of Reality.