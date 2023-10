Após oito edições, a Noite dos Livros do Harry Potter vai transformar-se no Dia dos Livros do Harry Potter. A data da celebração também muda de mês, ao passar de fevereiro para outubro. Desta forma, em 2023, a iniciativa tem o seu arranque a 12 do presente mês, para se prolongar até ao dia 15. Três dias repletos de livros e de muitas atividades tendo por mote o bruxo mais famoso do mundo.

Este ano, o Dia dos Livros do Harry Potter, celebrado internacionalmente, traz como tema “Lugares Mágicos” e conta com inúmeras iniciativas repletas de desafios para os mais pequenos e não só.

Em Portugal, uma das entidades que se associa ao Dia dos Livros do Harry Potter é a casa editorial Presença que, para os dias de festa em torno do herói criado pela escritora britânica J. K. Rowling, agenda uma série de lançamentos e desafios através das suas redes sociais.

Em comunicado, a editora pede a todos os fãs de Harry Potter para estarem “atentos às redes sociais e website da Presença para teres acesso a conteúdos e ofertas exclusivas” e acrescenta: “não te esqueças de partilhar os teus planos e ideias nas contas do Instagram e do Facebook da Presença, usando a hashtag #diadoslivrosdoharrypotter".

A Noite dos Livros do Harry Potter foi originalmente criada para refletir sobre como este mundo mágico tem trazido alegria à vida dos seus admiradores, dos antigos fãs experientes a recitar os feitiços, aos jovens “bruxos” e “bruxas” que experienciam pela primeira vez as histórias em torno do universo em sete volumes criado por Rowling.

A série narra as aventuras de um jovem chamado Harry James Potter, que descobre aos 11 anos de idade que é um bruxo ao ser convidado para estudar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. O arco de história principal diz respeito às amizades de Harry com outros bruxos de sua idade, como Ron Weasley e Hermione Granger, e também com o diretor de Hogwarts Albus Dumbledore, considerado o maior dos magos, e os seus conflitos com o bruxo das trevas Lord Voldemort.