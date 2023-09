“Vencer um prémio dos World Travel Awards é extremamente gratificante e motiva-nos a reforçar a importância desta missão de consciencialização sísmica da população. Prometemos entreter, ensinar e ajudar a proteger”, afirma Ricardo Clemente, um dos fundadores do Quake ao saber do galardão arrecadado, o de “Nova Atração Turística Líder da Europa de 2023”.

Considerados os “Óscares do Turismo”, os World Travel Awards premeiam atrações e destinos turísticos em diversas categorias e reconhecem o trabalho desenvolvido na indústria a nível global, de modo a estimular a competitividade e a qualidade da oferta.

O Quake – Museu do Terramoto de Lisboa oferece uma experiência imersiva que convida os seus visitantes a embarcarem numa viagem no tempo, até 1755, e a reviverem o evento mais dramático e transformador da cidade – o Grande Terramoto de Lisboa. O museu utiliza simuladores, video-mapping e tecnologia 4D interativa, para recriar da forma mais realista possível o ambiente do dia 1 de novembro, o próprio terramoto e a cidade depois do desastre. Os visitantes têm a oportunidade de passear pelas ruas da capital tal como eram no século XVIII e de se sentirem dentro de uma Lisboa diferente da atual.

Além de ser um programa lúdico para toda a família, a visita ao Quake é um momento educacional importante, que mostra a dimensão da catástrofe, ensina o que fazer para se preparar e como se deve proteger enquanto cidadão, para outro eventual terramoto com a mesma magnitude.

Desde a sua abertura, em abril de 2022, o Quake já recebeu mais de 150 mil visitantes portugueses e de outras nacionalidades. O museu já foi reconhecido com outros prémios como os THEA Awards (categoria Outstanding Achievement - Historical Experience) ou os Remarkable Venue Awards (categoria Most Innovative Venue).