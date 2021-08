O Candlelight, concerto intimista à luz das velas que já conquistou milhares de portugueses, anuncia uma nova edição na cidade de Lisboa.

No próximo dia 16 de setembro, a partir das 19h30, o cenário sumptuoso do Palácio de Xabregas é palco de dois concertos à luz das velas inteiramente dedicados ao compositor alemão Bach e à banda de rock inglesa Beatles.

‘Let it be’, ‘Hey Jude’ e ‘Here comes the sun’ de Beatles são alguma das músicas que fazem parte do programa destes concertos, e que se juntam a ‘Suíte Air’ e ‘Ave Maria’ de Bach, através do Piano e trompete de Simant Duo (Antonio Morant e Rubén Simeó).

Com duas sessões disponíveis, às 19h30 e às 21h30, os bilhetes podem ser adquiridos no site ou app da Fever a partir de 15,00€ por pessoa, valor que varia consoante o tipo de bilhete selecionado.

Cada espetáculo tem a duração de 60 minutos, com a abertura de portas a decorrer 30 minutos antes do início do concerto.

Candlelight: de Bach aos Beatles à luz das velas Local: Palácio de Xabregas

Data: 16 de setembro

Horário: 19h30 e 21h30

Preço: 1 bilhete – a partir de 15,00€

Idade: A partir dos 8 anos (menores de 16 anos deverão ser acompanhados por um adulto)

Artistas: Simant Duo

Os Candlelight são concertos instrumentais de música clássica, apresentando peças icónicas a um preço acessível, ao mesmo tempo que abrem à comunidade espaços únicos do património cultural de cada cidade, uma vez que não são realizados em salas de espetáculos comuns.

Este conceito original da Fever conseguiu levar a música clássica a um público totalmente novo, com 70% dos participantes com menos de 40 anos em mais de 40 cidades em todo o mundo.