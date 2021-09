Os clássicos dos videojogos dos últimos 40 anos vão estar no MAR Shopping Matosinhos de 7 a 19 de setembro, na “Gaming Experience” by Nostalgica.

Os fãs e curiosos dos videojogos e de Arcade vão poder viver e reviver alguns dos jogos mais icónicos da juventude, como o Tetris e o Mario 64, além de matar saudades de consolas como a Odyssey ou a Sega Saturn, que marcaram as décadas desde os anos setenta. As últimas novidades do universo das consolas e dos computadores de gaming também vão estar acessíveis no evento.

Pacman, Tetris, Puzzle Bobble, Pong, Pinball Action ou Chuckie Egg são alguns dos famosos videojogos presentes na “Gaming Experience” by Nostalgica, que estará durante duas semanas no Atrium (piso 0) do MAR Shopping Matosinhos, de 7 a 19 de setembro, das 11h00 às 19h00 de domingo a quinta-feira, e das 11h00 às 21h00 às sextas e sábados.

Metal Slug, Mario 64, Streets of Rage, Pro Evolution Soccer, Ridge Racer, Out Run e Golden Axe são outros títulos acessíveis a quem quiser fazer “Press Start to Play”.

Os visitantes vão poder experimentar estes e outros jogos num evento que divide a história dos videojogos em décadas temáticas, desde os anos setenta até à atualidade.

A “Gaming Experience” by Nostalgica conta com modelos como o mítico computador pessoal Zx Spectrum, máquinas de Arcade clássicas e com 20 consolas que incluem a Odyssey, Atari, Nintendo 64, Sega Saturn, Sega Mega Drive, Super Nintendo, além de produtos mais recentes como a Sony Playstation e a Xbox 1.