O Oceanário de Lisboa quer celebrar o seu 25.º aniversário na companhia de todos e, por isso, no dia 22 de maio as entradas serão gratuitas. Para aceder aos bilhetes gratuitos há que agendar a visita no site do Oceanário de Lisboa, único local aonde as entradas estarão disponíveis.

“O Oceanário de Lisboa abre 365 dias, o que representa mais de 91.000 horas aberto ao público em 25 anos. Foram feitas mais de 1,5 milhões de análises à água dos aquários, o que representa 200 por dia. Mais de 28 milhões de pessoas, de mais de 200 nacionalidades, visitaram o Oceanário, sendo que 1,6 milhões participaram no programa educativo”, informa aquela unidade em comunicado.

João Falcato, CEO do Oceanário de Lisboa, que trabalha no aquário desde 1997, sublinha que “o Oceanário nasceu com a Expo’98 com o objetivo de manter viva a mensagem de que o ‘oceano é um património para o futuro’. Acreditamos que cumprimos a nossa missão, emocionando tantos visitantes, contribuindo para o conhecimento e apoiando permanentemente a conservação do oceano. Estamos satisfeitos com o que conseguimos e é altura de comemorar, convidando os portugueses a visitar gratuitamente, mas acima de tudo, estamos confiantes que vamos conseguir fazer ainda mais no futuro. O desafio do oceano é grande e contamos com a ajuda de todos”.

Para além das entradas gratuitas de dia 22 de maio, haverá programas novos e gratuitos. Entre os dias 23 de maio e 30 de junho, serão realizadas duas visitas guiadas gratuitas, às 18h00 (duração aproximada de 90 minutos), para um máximo de 40 participantes, mediante inscrição (no site do Oceanário) e compra de bilhete para o Oceanário de Lisboa nesses dias.