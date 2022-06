O Rock in Rio para lá dos concertos. Experiências a fazer nos dias de festival

Uma visita ao Continente Chef’s Garden

Sabemos que comida de festival quer-se rápida e simples, mas não é por isso que tem de ter menos qualidade. A par de outras opções no recinto, este ano, o Rock in Rio tem o Continente Chef’s Garden (12h às 2h), a área de restauração com chefs convidados que pretende oferecer refeições simples, mas diferenciadas, com menus de assinatura.

créditos: Cláudia Lobo

Justa Nobre, Miguel Castro e Silva, Noélia Jerónimo e Vítor Sobral foram os nomes escolhidos para liderar esta cozinha com pratos inspirados nos principais ecossistemas de Portugal – agricultura e pecuária, florestas, mar e rios. Mas engane-se se pensa que este espaço de restauração é apenas apenas dedicado à gastronomia.

Com capacidade para 400 lugares sentados com sombra, o Continente Chef's Garden conta ainda com um palco –o Chef’s Stage – que combina música, entretenimento e alimentação sustentável. No comando estará Ljubomir Stanisic, que assumirá o palco várias vezes ao dia para interagir com o público com conversas relevantes em torno da alimentação e da sustentabilidade, com convidados especiais e entretenimento à mistura. A ele juntam-se bandas do Brands Like Bands, DJ sets e vários momentos de showcooking. Mais detalhes aqui.

créditos: Cláudia Lobo

“Este espaço vem para acrescentar mais opções para o nosso público. É uma área de chill, onde as pessoas que estão a curtir o festival vêm para descansar pois tem espaço para sentar, sombra, entretenimento – com música e gastronomia. É um espaço com o pacote completo”, explicou Gabriela Bierkarck, da Operação de Food & Bevarage Rock in Rio.

A 9ª edição do festival será um evento com zero desperdício alimentar. Isso vai acontecer através da doação de alimentos no final do dia e encaminhamento dos resíduos orgânicos para compostagem, e com a utilização da “dose certa” por parte dos chefs, para evitar desperdício.

Além do Continente Chef’s Garden, a Cidade do Rock tem também 23 pontos de alimentação, quatro pontos de gelados, quatro pontos de café e 19 bares espalhados pelo recinto.

Fazer a Family Tour

O Rock in Rio orgulha-se de ser um festival virado para as famílias e há até um tour dedicado a elas. O Family Tour (12h às 20h) é um circuito interativo que percorre a Cidade do Rock, no qual vão poder desfrutar de experiências e serviços adaptados ao público infantil.

O percurso começa logo na entrada do recinto. As famílias serão recebidas por animadores, seguindo-se de uma passagem rápida pelo check-in, onde poderão obter todas as informações sobre o circuito, levantar credenciais personalizáveis para as crianças e descarregar a App do Rock in Rio.

A experiência só termina depois das famílias fazerem o check-in em todos os pontos do circuito. Para isso têm de ler o QR Code disponível em cada atração, que abrirá a câmara do telemóvel para que possam registar cada momento com uma selfie. A fotografia poderá ser instantaneamente partilhada nas redes sociais ou guardada no equipamento e, depois de todos os QR Codes lidos, as famílias podem recolher um brinde no último ponto do circuito – o Backstage Lounge da Galp.

Daí, as famílias poderão partir à descoberta das três casinhas mágicas, espalhadas pela Cidade do Rock. São espaços instagramáveis, alusivos ao mundo da música, junto aos quais existirão várias atividades para miúdos e graúdos. É o caso da casa David Bowie, onde um grupo de animadores vestidos a rigor levará a cabo performances de malabarismo e equilibrismo, a casa do Yellow Submarine, onde haverá bolas de sabão gigantes e um Homem-caixa, e a casa Esfinge, onde haverá mais animação com mímica e malabarismo.

créditos: Cláudia Lobo

A programação das casinhas ficará completa com a intervenção de um MC ao longo do dia, que ficará responsável por recriar jogos tradicionais com crianças, e espetáculos de magia que acontecerão em diferentes horários nas várias casas.

Outro ponto de passagem do Family Tour é a Rock Your Street, que todos os dias do festival recebe o concerto dos alunos do projeto School of Rock, um espetáculo feito por crianças para crianças.

Além de poderem assistir aos mais variados espetáculos nos palcos da Cidade do Rock as crianças vão poder encarnar o verdadeiro espírito rock star no Galp Backstage Experience. Neste espaço, decorado ao estilo de um camarim, os mini festivaleiros vão poder realizar pinturas faciais e escolher acessórios para uma sessão fotográfica.

E enquanto os mais novos se divertem “no backstage”, os mais velhos vão poder descansar no Backstage Lounge da Galp.

“Aí podem fazer maquilhagem, ter um cabelo à la artista e também um lounge onde as famílias vão poder descansar. Mas o que eles querem é curtir a festa!”, explicou Roberta Medina.

Do Family Tour faz também parte uma loja da Lanidor, onde as famílias vão poder personalizar camisolas em conjunto. Há ainda brindes especiais, casas de banho infantis espalhadas pelo recinto, áreas lounge e menus infantis para todos nesta atividade.

Piscar o olho à roda gigante

créditos: Cláudia Lobo

Um dos locais incontornáveis do Rock in Rio é a roda gigante PiscaPisca.pt. Fun n’ Roll (12h às 00h). E este ano, além de poder ver a Cidade do Rock de uma vista privilegiada, em 24 cabines temáticas fechadas, com ar condicionado, e conseguir a já tradicional foto com a roda como fundo, o espaço tem também uma programação especial.

Não espere menos que brindes, surpresas, música e muitas caras conhecidas. António Penalva vai marcar presença junto à roda gigante como DJ residente e será acompanhado de António Félix da Costa, piloto campeão de Fórmula E, em 2020, e embaixador da marca, que vai fazer a sua estreia como DJ logo no dia 18. A atuação está prevista para as 18h.

Dia 19 é a vez de Cristina Ferreira e David Carreira marcarem presença no espaço. No dia 25, os fãs de Rua das Flores vão poder conhecer Pedro Pisca, a personagem interpretada por Pedro Rovisco, que tem animado a novela. O youtuber Nuno Agonia marca também presença nesse dia.

No dia 26, Cifrão e o coletivo de tiktokers BRK vão estar na roda gigante e conte com uma flash-mob para animar o último dia de festival

“Quem visita o Rock in Rio não o faz apenas por algum concerto em específico. Há todo um ambiente e uma envolvente que tornam a Cidade do Rock uma experiência única”, afirmou Paulo Figueiredo, diretor da plataforma PiscaPisca.pt.

Um passeio pela nova Rock Your Street

créditos: Cláudia Lobo

Celebrar a pluralidade e a diversidade, num espaço que vai muito além-fronteiras. É esta a proposta deste ano da Rock Your Street. Trazendo a beleza das diferenças para a cenografia das suas casas – que se destacam em todo o recinto pelo jogo de cores e palavras néon, com uma mensagem diferente em cada uma delas remetendo para o conceito de pluralidade.

A rua tem 15 casas, destinadas a lojas das mais diferentes marcas como Smile Up, Clarins, Paybird, Ucal, Mope, Abreu, Multiopticas, Lanidor, Ibis, Prego da Peixaria, Tá Pronto, Churrasqueira da Várzea, Dione e Telepizza.

No palco e nas atuações de rua, o lineup chega carregado de ritmos do mundo, com artistas oriundos de diferentes culturas – Portugal, República do Níger, República Democrática do Congo, EUA, Angola, Turquia, Paquistão, Síria, México, Brasil e Coreia do Sul.

Tivemos oportunidade de espreitar as novidades da Clarins e saímos de lá com uma maquilhagem simples, mas completa para um dia que se quer de festa. No final, pode ainda tirar uma fotografia para eternizar o momento.

créditos: Cláudia Lobo

"A dimensão Rock in Rio representa uma enorme plataforma para apresentar, dar a conhecer e induzir à experimentação. Seguindo a nossa lógica do try before you buy (experimente antes de comprar), esta é uma excelente ocasião para expor a qualidade dos nossos produtos, em particular da maquilhagem de alta performance Clarins", afirmou Patrícia Lourenço, Marketing & PR Manager Clarins Portugal.

Entrar na máquina do tempo e jogar nas máquinas de arcade

Falar de entretenimento hoje em dia é falar também de Gaming. Aquela que já é uma das mais relevantes indústrias volta a marcar presença no Rock in Rio com uma nova Game Square (12h às 23h). Ali, não faltam jogos para todas as idades e gostos, desde áreas de experimentação retro, a propostas mais recentes, assim como um palco, o Worten Game Stage, que vai receber alguns dos maiores nomes do panorama Gaming nacional.

créditos: Cláudia Lobo

Já podemos dizer que jogar numa máquina de arcade é uma coisa vintage. E foi com uma certa nostalgia que voltámos a mexer nestas máquinas que antes povoavam os cafés ou caves dos cafés da nossa rua.

Este pode ser mais um momento de partilha entre pais e filhos, porque nestas coisas, nunca se é velho demais para um videojogo. Ou não tivéssemos crescido com eles.

Fazer o slide ou então…

créditos: Divulgação

A par da roda gigante, o slide é outro dos clássicos mais concorridos do festival. Assim, os mais aventureiros estão convidados a atravessar o recinto no slide da 7UP (12h às 23h) que, além da experiência, garante uma vista privilegiada para o Palco Mundo, nem que seja por breves segundos.

Tenha também atenção durante o dia. Sempre que se ouvir uma sirene tocar pode dirigir-se à lata gigante de 7UP para provar 7UP Free sem açúcar.

créditos: Divulgação

Mas se emoções fortes não fazem parte do seu plano há algo que pode desfrutar. Este ano “7UP Rock The DJ” vai dar música depois das últimas atuações do Palco Mundo. Trata-se de um espetáculo de DJ com 7 minutos de música, emitido a partir da torre do slide 7UP. A animação tem produção musical e artística do DJ André Henriques e será acompanhada por um espetáculo de luz, cor, bolas de sabão, figurinos que atravessam o slide e bolas gigantes que vão interagir com o público.