Inspirado no modelo DeLorean usado na aventura de viagens no tempo da Universal Pictures e da Amblin Entertainment, o set LEGO Máquina do Tempo de “Regresso ao Futuro” permite aos construtores montar o carro do primeiro, do segundo ou do terceiro filme. E o que ainda é melhor, traz tudo: condensador de fluxo iluminado, caixa de plutónio, o hoverboard de Marty e as minifiguras LEGO de Doc Brown e Marty McFly.

Para comemorar este lançamento, o Grupo LEGO dá a Doc e Marty mais uma missão: a apresentação de uma curta-metragem de animação “Brick to the Future”. A aventura mostra-nos o corajoso duo de minifiguras numa corrida pelo tempo para tentarem recuperar o condensador de fluxo perdido.

Além disso, o Grupo LEGO foi ao sítio em que tudo começou, o famoso backlot dos Estúdios da Universal de Hollywood, onde foi filmado “Regresso ao Futuro”, para captar os três modelos LEGO juntamente com a Máquina do Tempo DeLorean original, tal qual a vemos nos filmes.

Entre os pormenores da trilogia recriados, encontramos as rodas, que se dobram para o modo de voo, o famoso condensador de fluxo iluminado, as datas impressas no tabliê, as portas e o capô, que se abrem como asas, o hoverboard do Marty e as chapas de matrícula permutáveis. O conjunto traz até uma banana e uma lata de conserva para alimentar o aparelho Mr. Fusion, tal como aparece no veículo no fim do primeiro filme.

O novo conjunto Máquina do Tempo de Regresso ao Futuro orça os 169,99 euros nas lojas LEGO.