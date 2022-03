Dia 19 de fevereiro, esta foi a data escolhida para homenagear uma das figuras mais importantes nas nossas vidas: o nosso Pai.

Como este ano se celebra a um sábado, não há desculpas para não surpreender quem sempre fez tudo por si. Do repouso à aventura, o Mundo Ageas apresenta atividades para todo o tipo de gostos.

Saúde e bem-estar

Para os mais preocupados com a saúde sugerimos que ofereça uma sessão com um personal trainer. Se a boa forma física e a saúde são importantes para o seu progenitor, propomos-lhe que contrate um profissional. Com ajuda chegará definitivamente mais longe e ultrapassará quaisquer expectativas.

Depois de uma sessão de treino nada melhor que uma massagem desportiva para acelerar o processo de recuperação. Este tipo de massagem ajuda, não só na reabilitação, como evita lesões musculares que podem condicionar a evolução de quem pratica exercício.

Se acha que o ideal a seguir a uma atividade de esforço é, na verdade, um momento de maior relaxamento, sugerimos oferecer uma sessão de meditação. Além de reduzir o stresse e ansiedade, contribui para melhorar funções cerebrais como a memória e a concentração.

Desporto

Se o desporto for a “onda” do seu pai e quiser oferecer-lhe algo fora do habitual, sugerimos-lhe uma aula de surf. Esta é a experiência ideal para quem já está habituado à prática desportiva, uma vez que recorre ao equilíbrio que outras atividades já trabalham sem, contudo, deixar de ser desafiante.

Carreira

Se o seu pai não é do tipo atlético também tem diversas opções por onde escolher. Para os apaixonados pelo trabalho sugerimos uma sessão de coaching de carreira. Da liderança às funções administrativas, passando mesmo pelos que procuram um novo emprego, esta é uma experiência de crescimento não só profissional, mas também pessoal.

A iniciativa irá ajudá-lo a identificar as diversas áreas de desenvolvimento a consolidar na sua vida e a definir as melhores estratégias para alcançá-las.

Cultura

Se a cultura é o que realmente interessa ao seu pai, há diversas ideias que pode seguir. Porque não pôr as mãos à obra e experimentar uma aula de fotografia ou mesmo de pintura? Com este presente dará asas ao sonho do seu pai de ser o Almada Negreiros do século XXI.

Se o que ele precisa é um pouco mais de rock ‘n’ roll na sua vida, propomos então uma aula de guitarra ou de bateria para aprender os clássicos dos Rolling Stones, AC/DC ou Elvis Presley.

Surpreenda!

Se não quer poupar esforços e pretende garantir que esta é uma data que fica para a história, sugerimos então que contrate uma empresa de aluguer de carros clássicos ou um personal chef ao domicílio. O primeiro satisfaz o ego, sentindo que está a viver um verdadeiro filme, o segundo o apetite. Do cool ao extra chique, estas opções darão que falar.