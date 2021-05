O Jumeirah Group vai reabrir o seu principal hotel na Europa, o Carlton Tower Jumeirah, no coração de Knightsbridge, em Londres, a 1 de junho de 2021.

A reabertura é feita após um encerramento de 18 meses durante o qual o famoso e desejado local passou por uma reforma abrangente de 100 milhões de libras, a mais extensa da sua história.

A posição invejável do hotel fornece aos hóspedes acesso exclusivo aos jardins privados Cadogan, apresentando um espaço verde e campos de ténis, normalmente só abertos aos residentes.

Todos os espaços do edifício de 17 andares foram remodelados para incorporar o legado da área e o luxo contemporâneo. Juntamente com um novo lobby e receção, haverá 186 novos quartos e suites, muitos dos quais terão varandas com vistas espetaculares de Londres.

As acomodações apresentam painéis de parede texturizados, mobiliário de formas mais suaves e detalhes numa paleta de cores calorosas influenciada por tons tradicionais britânicos em azul profundo, verde e castanho, bem como casas de banho em mármore do chão ao teto.

A recém-criada Royal Suite, a residência mais exclusiva do hotel tem três quartos com a opção de tornar privativo todo o andar para o máximo de segurança e discrição.

Royal Suite créditos: Carlton Tower Jumeirah

Ginásio de última geração e Spa

Os destaques da reforma também incluem o famoso ginásio "The Peak Fitness Club & Spa", que ocupa três andares, bem como novas salas de tratamento no Talise Spa, e a maior piscina de 20 metros de Londres com luz natural e vista através do seu teto de vidro de pé direito duplo.

The Peak oferecerá aulas de estúdio e um ginásio com equipamentos Technogym personalizados, com vista para o café cheio de luz do The Peak.

Com o seu novo visual e recursos, The Peak parece estar pronto para retomar a sua posição na vanguarda do luxuoso mundo do bem-estar de Londres.

The Peak Fitness Club & Spa créditos: Carlton Tower Jumeirah

Gastronomia sofisticada e acolhedora

O restaurante de destino do hotel, "Al Mare", oferece uma experiência gastronómica sofisticada e acolhedora repleta com todos os encantos da culinária italiana, tanto familiar quanto sofisticada.

Com acesso pelo lobby está a "Chinoiserie", zona de alimentação muito apreciada do hotel, que funciona o dia todo e oferece um conceito inovador de "cake-o´clock", servindo pastelaria durante todo o dia.

Além disso, um bar recém-criado no lobby oferece uma experiência refinada de cocktails e destilados em ambientes glamorosos.