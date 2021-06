Localizado a poucos passos da atração mais notável da cidade de Nova Iorque e do espaço público paisagístico mais antigo, o Central Park, The Ritz-Carlton New York, Central Park coloca os hóspedes no coração da cidade.

A localização privilegiada do hotel permite que os hóspedes mergulhem em tudo o que a cidade tem para oferecer, estando a apenas alguns passos das lojas mundialmente famosas da Fifth Avenue e do Columbus Circle, do epicentro do entretenimento da Times Square e de atrações culturais como o Museu de Arte Moderna e o Museu Metropolitano de Arte.

As comodidades e serviços oferecidos pelo hotel incluem um jantar privado no quarto, Fitness Center de última geração 24 horas e Movement Studio com aulas virtuais. O concierge fornece recomendações às principais atrações aos hóspedes e cocktails personalizados são entregues no conforto de um quarto ou suite.

Os protocolos de limpeza da Marriott International estarão em vigor e os serviços de limpeza serão fornecidos diariamente, com foco em superfícies de alto contato.

Premiere Park View Suite créditos: The Ritz-Carlton New York, Central Park

Os hóspedes podem aproveitar o pacote Enjoy Longer, perfeito para um fim de semana curto ou uma estadia prolongada para casais e famílias.

No outono de 2021, o hotel espera relançar o seu exclusivo La Prairie Spa, o Ritz-Carlton Club Level Lounge, o único club lounge privativo de cinco diamantes na cidade de Nova Iorque, e o Contour, um gastro lounge e bar aberto o dia todo.

Ousadamente transformado e redesenhado, o The Ritz-Carlton New York, Central Park reinventa o luxo em Midtown Manhattan, inspirando-se nas imagens, sons e cores do Central Park e no estilo residencial chique de uma penthouse urbana.

A poucos passos das famosas atrações culturais da cidade, o hotel de 253 quartos é um hotel cinco estrelas da Forbes e um hotel AAA Five Diamond, e eleito os melhores quartos do mundo pela lista verificada do Forbes Travel Guide em 2019.