A menos de 30 dias para a abertura da Expo 2020 Dubai, a Emirates anuncia uma nova campanha global que conta com a participação do célebre ator Chris Hemsworth para mostrar as atividades “ultra futuristas” e as incríveis experiências que poderão ser vividas durante aquele que será o “maior espetáculo do mundo”.

Sua Excelência Reem Al Hashimy, Ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos Para a Cooperação Internacional e Diretor Geral da Expo 2020 Dubai declarou: “A nossa parceria com a Emirates resultou numa campanha ousada e empolgante que acreditamos que irá impactar o público internacional e encorajar muitas pessoas a visitar a Expo 2020 Dubai - que será um dos maiores e mais imperdíveis eventos alguma vez criados. Além de pavilhões impressionantes e imersivos sobre temas como a mobilidade e a sustentabilidade, e 191 incríveis pavilhões de país de todo o mundo, haverá também celebrações e performances inesquecíveis de música, arte e cultura - com um programa de entretenimento bastante completo, experiências gastronómicas únicas e muito mais. É realmente um evento a não perder.”

Chris Hemsworth também comentou aquilo que pensa ser a contribuição importante da Expo 2020 na construção de um futuro melhor: “Em 2019, iniciei uma parceria com a Emirates e a Expo 2020 Dubai para ajudar a comunicar junto do grande público um evento realmente importante para todo o mundo. Todos nós temos o poder de contribuir para um futuro melhor, e o último ano e meio mostrou-nos que as possibilidades são infinitas quando nos ajudamos uns aos outros. Na Expo 2020 Dubai, o mundo reunir-se-á num espírito de colaboração para mostrar soluções realistas que irão beneficiar as futuras gerações. Se puder viajar e sentir que é seguro, espero sinceramente que o faça.”

O filme foi criado e filmado antes da pandemia - a tempo para a data de abertura original da Expo 2020 Dubai -, sendo que o anúncio teve como principal objetivo poder transmitir inovação e criatividade, que juntas impulsionam e incentivam a construção de um futuro melhor – focando, assim, os principais temas do evento.

Através de um storytelling cuidado, o anúncio inclui uma miríade de animações e efeitos especiais criados por Computer-Generated Imagery (CGI) de modo a ilustrar como seria o evento - uma vez que foi filmado enquanto a Expo 2020 ainda estava em construção.

No anúncio, Hemsworth acompanha os espetadores desde as icónicas praias do Dubai, e passa através da skyline da cidade até à Expo 2020, dando vida aos emblemáticos pavilhões de mobilidade, sustentabilidade e oportunidades do evento, além de desvendar um pouco da emoção e a celebração que poderá ser vivida nos pavilhões dos países participantes.

O anúncio é ainda composto por transições suaves onde podemos ver a interação entre pessoas, bem como um ambiente de fantasia e de muitas possibilidades futuras – incluindo alguns cenários de selvas e florestas interativas e ainda uma missão a Marte, numa representação daquilo que poderá ser visto durante o evento.

A banda sonora musical da campanha, ‘Pure Imagination’, foi retrabalhada, modificada e reinterpretada por uma orquestra de 70 músicos e um coro infantil. As crianças desempenham um papel importante durante todo o anúncio - vindas de diferentes culturas e origens, e destacando o papel que desempenharão como líderes do nosso futuro.

O anúncio foi dirigido pelo diretor vencedor de dois Oscars, Robert Stromberg - que dirigiu filmes como Avatar, Alice no País das Maravilhas de Tim Burton e Maléfica da Disney. Os grafismos e efeitos visuais foram assegurados pela premiada produtora MPC (Moving Picture Company).

A Emirates é a Premier Partner e a companhia aérea oficial da Expo 2020 Dubai, e recentemente lançou uma oferta exclusiva para permitir aos seus passageiros a possibilidade de viverem a emoção da Expo: os passageiros Emirates que visitem ou passem pelo Dubai, a qualquer momento entre 1 de outubro de 2021 e 31 de março de 2022, podem receber um Emirates Expo Day Pass gratuito - para cada bilhete reservado com a Emirates.

A oferta é aplicável em todas as classes e estende-se a passagens reservadas pela Emirates para voos com a flydubai e passageiros a viajar para qualquer destino na rede global da Emirates com um tempo de ligação de pelo menos seis horas no Dubai.

A decorrer de 1 de outubro de 2021 a 31 de março de 2022 e coincidindo com o Jubileu de Ouro dos Emirados Árabes Unidos, a Expo 2020 Dubai tem em vista unir o mundo e deixar boas memórias para todos aqueles que visitarem o evento e viverem as experiências únicas ali oferecidas.