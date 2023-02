Nos Açores, o Bensaude Hotels Collection reuniu diversas experiências e menus para celebrar o Dia dos Namorados, o que permite escolhas em diferentes localizações no arquipélago. Desta forma, é possível selecionar as ofertas “2Share Romance Moments” em cada hotel, que inclui estada, um jantar romântico e outras mais-valias.

Em São Miguel, com vista para a Marina de Ponta Delgada, a proposta recai numa experiência cinco estrelas, no Grand Hotel Açores Atlântico, com estada, menu de quatro momentos no restaurante Balcony. Esta viagem gastronómica inicia-se com Camarão tigre crocante, sabores do Atlântico e gel de coentros, seguindo-se Peixe do mar dos Açores com risotto de sapateira e cebolinho, espuma de spirulina e caviar de lima. O prato de carne é Magret de pato com musseline de aipo, chutney de pera, frutos vermelhos e jus de foie gras e a sobremesa chocolate, morangos, chantilly e crumble. O menu custa 55 euros por pessoa com pairing de vinhos e terá animação musical preparada para o momento.

No Terra Nostra Garden Hotel os enamorados vão deslumbrar-se com a beleza do Parque Terra Nostra e usufruir do Tanque Termal a qualquer hora do dia e da noite. Além disso, têm acesso ao ginásio, piscina interior, banho turco e jacuzzi. Na noite de 14 de fevereiro, está programado um jantar no restaurante TN, cujos destaques são o Carpaccio de polvo com emulsão de citrinos e caramelo de azeitona, Filete de Pargo com aveludado de marisco com ervas da nossa costa e óleo de endro e Vazia de angus maturada cozinhada a baixa temperatura, cenoura e espargos verdes com empadão de novilho e molho de vinho do Porto. A refeição termina com sorbet de maracujá, granizado de vinho espumante, lúcia lima e floresta negra. O menu orça os 155 euros, com pairing de vinhos.

Ainda em São Miguel, também de frente para a Marina de Ponta Delgada, o Hotel Marina Atlântico é outra das sugestões para celebrar o Dia dos Namorados nos Açores. Nesta unidade o destaque vai para a oferta de um voucher com 20% de desconto no Marina Wellness Spa, para que os casais possam desfrutar de um tratamento de spa. Para jantar o restaurante Escuna sugere um menu com Cremoso de abóbora, requeijão, nozes e cebolinho, aromatizado com azeite de trufas como entrada, Naco de lírio dos Açores corado, sobre risotto de ervas frescas e tempura de legumes para prato principal e Parfait de chocolate com pimenta rosa e sorbet de frutos vermelhos como sobremesa. O menu inclui ainda um aperitivo e vinho selecionado pelo chef e tem um custo de 38 euros por pessoa.

créditos: 2019 Henrique Seruca

Já na ilha Terceira, o Terceira Mar Hotel, sugere uma estada romântica com welcome drink, tratamento VIP no quarto com espumante e chocolates e a oferta de room service. Ao jantar, o restaurante Monte Brasil vai apresentar um menu com Vieira corada em creme de ervilha, salada de camarão, cabeça de lulas, rúcula, ovo de codorniz, romã e ainda Cherne à Bulhão Pato, arroz cremoso do mesmo, mexilhão com soja, flor de brócolos como prato de peixe e Tornedó enrolado em bacon, migas de espargos verdes, cogumelos recheados com alheira e molho madeira na opção de carne. A sobremesa é Requeijão cremoso, tartines de chocolate, calda de goiabada e morangos frescos com hortelã. O menu custa 40 euros por pessoa com bebidas, seleção do chef.

Viajando até ao Faial para o Hotel do Canal, a Bensaude Hotels Collection também propõe uma estadia romântica, com oferta de room service, e um jantar buffet no restaurante Clipper que inclui Lombo de atum, pá de porco, batata assada com azeite e ervas aromáticas, Cassoulet de vegetais, saladas simples e compostas, salgadinhos, mousse de suspiros e frutos silvestres, pudim, mousse de chocolate, salada de frutas e queijos. O preço é de 36 euros por pessoa e com bebidas incluídas.

Todas as ofertas para o S. Valentim da Bensaude Hotels Collection podem ser consultadas aqui.

“Azar no jogo, sorte no Amor” é o nome do programa com que o The Shipyard Angra, aparthotel na Ilha Terceira, nos Açores, brinda ao Dia dos Namorados. Nos dias 11, 14 e 18 de fevereiro, o já referido programa propõe uma noite de alojamento, pequeno-almoço, 10% de desconto no prolongamento da estada, Tratamento VIP no quarto, Jantar romântico com bebidas incluídas, a partir de 190 euros. Já quem opte apenas pelo jantar de cinco momento, a refeição orça os 45 euros por pessoa (bebidas da casa incluídas). Situado a 20 km do aeroporto das Lajes, The Shipyard Angra é inspirado em motivos náuticos e na proximidade ao mar.