A Avenida da Liberdade volta a brilhar em pleno e são muitas as novidades que nela se podem desfrutar nesta nova estação e que prometem satisfazer os desejos mais exigentes de uma clientela que se revê no glamour e em experiências diferenciadas.

Com a chegada da nova estação e da terceira fase do desconfinamento, sente-se uma nova dinâmica da qual resultam restaurantes cheios, salas de espetáculos esgotadas, hotéis e lojas com uma movida da qual já todos tínhamos saudades.

As novas coleções Outono-Inverno de marcas nacionais e internacionais de moda, joalharia e relojoaria animam as maravilhosas montras, num desfile de ideias e tendências que vai certamente tornar os novos tempos mais coloridos.

Todos os meses, a tradicional Feira na Avenida enche-nos o coração com artesanato, produtos alimentares e memórias de outros tempos. Mas nada melhor do que percorrer a avenida e descobrir as novidades na primeira pessoa. Dos muitos prazeres que a avenida oferece, destacam-se as novidades dos vários espaços que optaram por se superar a si mesmos.

Novas lojas e espaços renovados convidam à arte de saber viver

Saber viver é aproveitar o lado bom da vida e mergulhar em experiências que elevam os nossos sentidos.

Os apreciadores da alta joalharia criada pelas casas mais prestigiadas do mundo já sabem que a Avenida da Liberdade é o lugar de eleição para encontrar as suas preciosidades.

Num passeio surpreendente é agora possível conhecer o universo da Van Cleef & Arpels na primeira boutique que abriu em Lisboa, no número 204B. Fundada na Place Vendôme, onde cintila desde 1906, a Maison de Alta Joalharia tem agora um espaço amplo e luminoso com interiores de inspiração Art Déco, uma janela para o maravilhoso mundo da marca parisiense.

Van Cleef & Arpels créditos: Avenida

Também de Paris chegaram algumas peças das coleções mais icónicas de Alta Joalharia da Messika, uma verdadeira imersão no brilho dos diamantes que é possível conhecer num novo espaço exclusivo da marca, na Flagship Store da Torres Joalheiros, no nº159 da Avenida da Liberdade.

Messika créditos: Avenida

A loja David Rosas, por seu lado, dá as boas-vindas à TAG Heuer, uma das marcas mais prestigiadas da relojoaria suíça, criada em 1860, e reconhecida pelo seu vanguardismo, precisão e um estilo ousado.

Já a Pricci apresenta o serviço de agendamento num local de preferência do cliente, como por exemplo um hotel, tornando o atendimento ainda mais premium.

A reconhecida Loja das Meias, acaba de lançar um novo site bilingue de e-commerce em www.lojadasmeias.pt, apostando na internacionalização da marca e levando as suas propostas de luxo aos quatro cantos do mundo.

Na hotelaria, destaca-se o icónico Valverde Hotel, o hotel de cinco estrelas membro da reconhecida cadeia internacional Relais & Châteaux, que reabriu após três anos de processo de ampliação.

Descubra no nº 164 da Avenida a atmosfera intimista e sofisticada do novo restaurante Sítio, um espaçoso bar, uma nova sala de estar com luz natural e varanda sobre o emblemático pátio interior do hotel, uma piscina de água aquecida em piso elevado, ginásio e uma nova sala de tratamentos.

No mundo de um lifestyle requintado, rosas conjugam-se bem com uma taça de champanhe, caviar e agora também com chocolate. As novidades da florista de luxo Boutique 107 passam pela criação do Club Gourmet by B107, por uma alquimia de gostos delicados e de happy hours temáticas.

Mais próximo dos restauradores, no 144 da Avenida, os aromas a café despertam a curiosidade para conhecer The Coffee House Experience no novo espaço da Delta Cafés que reabriu após uma surpreendente remodelação.

The Coffee House Experience

Boas notícias também para os turistas e para quem reside fora da EU. A partir do dia 18, a Planet Payment, empresa especializada em Tax Free, reabre o seu lounge de reembolso, bem mais prático do que fazê-lo no aeroporto, antes da partida. O inglês é um dos vários idiomas que mais se ouve pela Avenida, e para aprimorá-lo o Cambridge School tem abertas as inscrições dos seus cursos intensivos.

