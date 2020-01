Para quem pretende momentos especiais a dois, com a mesma programação, mas numa moderna suite com jacuzzi privativo, o Pack Suite Life em Grand Deluxe Design com Jantar Intimista é uma ótima opção.

Para além destes dois packs, o Convento do Espinheiro tem ainda o Pack Noite Romântica com Jantar. Desfrute de uma noite memorável com uma estadia num dos requintados quartos do hotel, com espumante e chocolates no quarto e um jantar à luz das velas com um menu especial de 4 pratos com bebidas no romântico Restaurante Divinus. No dia seguinte usufrua de um delicioso pequeno-almoço buffet, visite o ginásio, sauna, banho turco, jacuzzi, piscina interior e exterior e fique para a prova de Vinhos do Alentejo, às 18h00.

Jantares românticos

Para quem optar apenas pela refeição, o Convento do Espinheiro propõe ainda um Jantar Romântico no Restaurante Divinus, à luz das velas, preparado pelo Chef Jorge Peças. Do menu faz parte o cremoso de courgete e amêndoa com lagostim braseado; o prato de peixe é composto por um filete de salmonete sobre uma açorda de poejo e choco grelhado, enquanto o de carne será um lombo vitela de leite em molho de mirtilos, coração de alcachofra e mil-folhas de batata.

Para terminar a refeição da melhor forma, delicie-se com uma sobremesa de ruibarbo, chocolate branco e pistácio.

O Restaurante Olive também tem um Jantar Romântico Speciale Di Amore para este dia, com uma sugestão de menu com ingredientes frescos e apaixonantes: Bruschetta di Salmone; Pizza Prosciutto e Funghi; e Pizzeta com creme de chocolate e avelã.

Relaxe com a sua cara-metade no Spa

As surpresas não ficam por aqui e há novidades exclusivas de São Valentim no Spa do Convento do Espinheiro: Massagem Relaxante a Dois. Para além dos benefícios próprios da massagem, que proporciona uma sensação de tranquilidade holística, acrescenta-se a experiência de partilhá-la com o seu par num retiro perfeito com uma atmosfera de luxo, desde a qualidade dos tratamentos à vista magnífica da sala.