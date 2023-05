A 7 de maio celebra-se o Dia da Mãe e o Jardim Zoológico em conjunto com os seus parceiros comerciais preparou algumas atividades de forma a tornar este dia mais especial.

Apanhe a boleia das Animal Talks e, com a ajuda dos Educadores do Jardim Zoológico, descubra curiosidades sobre crias e progenitoras. Da mãe mais alta do mundo, a mães com muita pinta e garra.

Neste dia, as surpresas começam nas bilheteiras onde as mães seguidoras da página oficial de Instagram do Zoo que vão poder usufruir de 50% de desconto no seu bilhete na compra integral do bilhete do filho. Para usufruir desta vantagem, deverá seguir a página oficial de Instagram do Jardim Zoológico e solicitar através de mensagem privada o voucher de desconto. O voucher é apenas válido na compra do bilhete da mãe – adulto ou sénior – e do filho – criança ou adulto -, na bilheteira do parque, no dia 7 de maio de 2023, e não é acumulável com outras promoções, cartões, vouchers, vales, descontos ou gratuidades.

Ainda neste dia, na avenida principal do Jardim Zoológico logo após as bilheteiras, encontre o espaço Chocapic®, onde poderá tomar o pequeno-almoço ou lanchar estes cereais, das 10h às 17h.

Na área de acesso livre do Jardim Zoológico, encontre o espaço MEO KIDS e entre as 11h30 e as 17h30 e marque este dia com uma caricatura em família.